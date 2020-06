La relance éco : à Nancy, la start-up Cirkwi vous fait voyager virtuellement

Comment voyager quand on doit rester à la maison ? En plein confinement, c'est la question qui a sauté aux yeux des fondateurs de Cirkwi, start-up du tourisme digital basée à Nancy. Alors qu'ils devaient parcourir le monde, du Venezuela à l’Islande, pour différents projets en cours, ils se sont retrouvés confinés en France. "On s'est dit : 'on ne peut plus voyager, comment est-ce qu'on peut envoyer virtuellement des voyageurs en voyage?', explique Sylvain Caucheteux, l'un des fondateurs. Et l'image, c'est la meilleure manière de transporter les gens."

En seulement quatre semaines, l’équipe de 18 salariés a développé "Storyguide", un guide touristique virtuel, sous forme d'application, lancé le 8 juin. Les internautes peuvent y chercher en quelques clics une destination à travers le monde. Un algorithme génère instantanément un guide virtuel, en images et en mouvement. Pour cela, l'équipe s'est appuyée sur une base de donnée développée depuis près de deux ans. La start-up nancéienne a obtenu un prêt de 750 000 € auprès de la BPi pour développer ces innovations touristiques.

22 000 guides touristiques virtuels

"Les algorithmes qu'on a développés permettent de voyager virtuellement dans le monde entier en passant de villes en villes, s'enthousiasme Sylvain Caucheteux. Là où le Guide du Routard propose 160 guides ou 600 pour le Lonely Planet, on en propose 22 000, accessibles gratuitement, sur le bout des doigts."

L'application "Storyguide" de Cirkwi génère grâce à un algorithme des guides virtuels en images. - Cirkwi

Les internautes, les offices de tourisme ou encore les mairies peuvent également créer leur propre guide virtuel, en plusieurs langues. Un moyen de dynamiser le tourisme local après deux mois de confinement. "Je pense qu'aujourd'hui le tourisme est pluriel. Le virtuel c'est pour s'évader, juge Benoit Milan, co-fondateur de Cirkwi. On se balade dans toutes les villes de monde, c'est très ludique. Ça permet de se projeter. Ça ne remplacera pas totalement le voyage, ça se complète."

On est animés par l'esprit d'une entreprise qui a été créée par et pour des voyageurs afin de contribuer au tourisme de demain

Le coeur de métier de la start-up, née en 2011, est de développer des outils et des sites internet pour répertorier des points d'intérêt touristiques, notamment en France. Elle cumule 7 millions de visiteurs par an sur ses différentes plateformes digitales. Depuis le déconfinement, le trafic a été multiplié par quatre.

"On est animés par cet esprit d'une entreprise qui a été créée par et pour des voyageurs pour contribuer au tourisme de demain, confie Sylvain Caucheteux. On est très fiers de participer au développement du tourisme digital français, là où ce sont surtout des entreprises américaines qui ont développé ces outils."

Aprèsquelques jours de lancement,l’application "Storyguide" compte plusieurs milliers de voyageurs inscrits et plus de 30 000 destinations déjà répertoriées.

Retrouvez la chronique "La Relance Eco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Sud Lorraine.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise, un commerce, un club de sport, une association, une institution emblématiques de notre région. Comment se porte-t-il (elle) ? Quels enseignements tire-t-elle (il) de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle (il) dans l’avenir ?