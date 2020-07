La relance éco : à Nancy, le quartier Rives de Meurthe se déconfine et ouvre une terrasse estivale

La halle ouverte et sa structure métallique rouge vont s'enjoliver de fleurs, de bois pour se transformer en terrasse conviviale. A compter du 1er août et jusqu'au 31, l'association Rives de Meurthe lance ses Terrasses pour sortir du confinement. Un espace de restauration et de détente du jeudi au dimanche avec une programmation éclectique : yoga, buvette, repair-café, sport, friperie, street food, zone de gratuité, karaoké déjanté, DJ set, concerts.

"On est vraiment dans l'intergénérationnel, la mixité. On veut que tous les publics s'y retrouvent, se sentent à l'aise", explique Dominique Sacco, président de l'association Rives de Meurthe. "On a tous envie de se revoir, d'imaginer des choses ensemble et que ce quartier soit très dynamique, vivant, comme dans un petit village."

Solidarité post confinement

15 associations et autant de restaurateurs et acteur économiques sont engagés dans le projet, dont Mélodie Lemarié, de Trois Petits Points : "Moi, normalement, je pars l'été en vacances et là, on va tous rester ouverts parce qu'il faut rattraper ce qu'on n'a pas pu faire avant. Autant rendre ces moments divertissants !"

La halle ouverte est installée sur le site des anciens abattoirs de Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

L'objectif des Terrasses Rives de Meurthe est donc bien d'animer le quartier, soutenir économiquement ses acteurs et conserver cette solidarité observée pendant le confinement. "Il y a eu énormément de synergies entre les acteurs du quartier : la fabrication de masques pour l'ehpad Saint-Joseph, de visières par le lycée Loritz. On a équipé beaucoup d'entreprises du quartier", poursuit Dominique Sacco. "A Rives de Meurthe, on a senti qu'il y avait un monde d'avant et un monde d'après. Repensons notre rôle au sein du territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour imaginer cette synergie et cette résilience ?"

Les Terrasses de Rives de Meurthe, du vendredi au dimanche les après-midi et jusqu'à 22h, sous la halle ouverte de l'Octroi à Nancy, près de L'Autre Canal. Du 1er au 31 août.

