La relance éco : à Nancy, le théâtre de La Manufacture lance sa saison

Après trois mois de fermeture, le théâtre de La Manufacture rouvre ses portes au public ce lundi 22 juin. Pas de spectacle au programme mais des billets à acheter pour la saison prochaine, avec une programmation riche de 30 spectacles.

Mais le directeur du Centre dramatique national de Nancy était trop impatient de revoir le public. Dès cet été, il propose une pièce comique de Fellag, Comment réussir un bon petit couscous, dans laquelle il donne la réplique à Bruno Ricci. "On a décidé de faire quelque chose de très convivial. C'est un spectacle qui parle de racisme, de l'immigration mais aussi de la nourriture. C'est une façon de montrer que nous sommes de nouveau en marche, et solidaire", s'enthousiasme le metteur en scène.

Un spectacle en plein air pour cet été

Les répétitions ont déjà commencé. Le spectacle sera présenté à partir du 8 juillet à la Cuisine ouverte, au cœur du plateau de Haye, avant de partir en tournée dans la région cet été. La performance sera donnée en plein air. Une expérience inédite pour Michel Didym : "c'est un autre rapport à l'espace, à la voix ou encore à la scénographie", confie-t-il.

Le public retrouvera les salles de La Manufacture à partir de septembre, avec des conditions sanitaires à respecter. "Le port du masque sera obligatoire pendant toute la représentation, précise Emmanuelle Duchesne, secrétaire générale. Il y a aura du gel à l'entrée de toutes nos salles et un marquage au sol pour respecter la distanciation sociale. Mais surtout, le placement en salle est modifié : il est possible de réserver en groupe, jusqu'à 10 personnes, mais il faut nous prévenir et nous laisserons un siège vacant entre chaque groupe."

Nous avons eu énormément de messages de soutien, de spectateurs qui nous disaient que le théâtre leur manquait et qu'ils seraient là à la rentrée !

Le confinement a été l'occasion d'utiliser le numérique, avec des ateliers en ligne pour les amateurs. Mais le contact humain reste essentiel pour Michel Didym : "On est structurés pour que les gens viennent au théâtre, travaillent ensemble, dans un lieu collectif, et pas seul devant leur écran. On s'est surtout demandé pendant cette période : 'pour quel public travaillons-nous?' on a fait un gros travail de réflexion. Je pense que cette saison va offrir plein de perspectives."

Elle offre déjà une programmation dense, avec 30 spectacles, une dizaine de plus qu'habituellement, car une partie des représentations prévues cette année a été reportée. 4 600 billets ont dû être annulés ou reportés. Pour les performances annulées, le théâtre propose aux spectateurs d'être remboursés ou de faire un don, au théâtre ou à l'association "artistes en exil". "En retour nous avons eu énormément de messages de soutien, se réjouit Emmanuelle Duchesne. Des spectateurs qui nous disaient que le théâtre leur manquait et qu'ils seraient là à la rentrée !"

Avant même le lancement de la billetterie, 1200 spectateurs se sont manifestés pour réserver des places ou prendre un abonnement.