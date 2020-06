La relance éco : à Nîmes, l'heure de la première séance au Kinépolis

Après 14 semaines de fermeture, les cinémas rouvrent au public ce lundi. Au complexe Kinépolis à Nîmes, la vingtaine de salariés ont été formés dès la semaine dernière au nouveau protocole sanitaire qui entre en vigueur. Un parcours spécial est mis en place pour orienter les spectateurs directement vers les salles, du gel hydroalcoolique est proposé dans les endroits stratégiques du cinéma. La distance d'un mètre est obligatoire dans le hall, les sanitaires, aux caisses et devant les salles. Le port du masque est également recommandé pour les spectateurs. Il est obligatoire à partir de 12 ans dans l'espace confiserie. "C'est un endroit où on a de l'alimentation explique Audrey Rieb, la directrice d'exploitation du cinéma et surtout, sans masque, on n'aurait pas pu garantir la distanciation physique. " A Nîmes d'ailleurs, il sera possible de commander en ligne des confiseries et des boissons en même temps que son ticket. Les spectateurs pourront récupérer au point "Click&Collect". Dans les salles aussi, un siège vide sera laissé entre les spectateurs lors des projections. Ça se fera automatiquement au moment de la réservation en ligne. La moitié seulement des 2800 places sera occupée.

La moitié des 2800 places sera occupée

A l'affiche pour ce premier jour : les films qui étaient proposés au moment de la fermeture en mars, mais aussi des classiques et des films qui ont rencontré du succès auprès des spectateurs : Spiderman, Le Joker, OSS 117 ou Le grand bain. Suivront les films qui sortiront dans l'été : Mulan, Divorce Club de Mickaël Youn ou Wonder Woman 1984,etc... Pour la réouverture, 10 000 places de cinéma ont d'ailleurs été offertes à travers toute la France aux soignants, personnels des EHPAD, services d'aide à domicile, personnels des commerces alimentaires, éboueurs, pompiers et chauffeurs-livreurs. Pendant tout l'été, un clip de remerciements à tous ces personnels sera projeté en début de séance.

Le cinéma parmi les loisirs préférés des Français

Audrey Rieb est persuadée que le public reviendra très rapidement dans les salles. Notamment pendant la période estivale. " Le cinéma est le deuxième loisir qui a le plus manqué aux Français pendant le confinement affirme-t-elle. Elle avoue pour sa part, être ravie de retravailler. "C'était vraiment étrange de ne pas avoir de vie dans ces bâtiments où généralement il y a des rires, des cris, des enfants qui courent. On est pressé, tous très motivés de vous retrouver. Une fois que les clients seront là, la vie reprendra." Le rendez-vous est fixé ce lundi à 17h à Nîmes.