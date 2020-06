"La relance éco" : à Niort, Cirque en Scène reprend ses activités

A Niort, dans les Deux-Sèvres, Cirque en scène doit rouvrir son école à partir du lundi 15 juin. Des stages d'été sont aussi programmés. Et la compagnie a élaboré un spectacle spécial post-covid 19.

"C'est très important de redémarrer, pour refaire du lien". Pascal Fournier, le directeur de Cirque en Scène, à Niort, est ravi d'annoncer que l'école de cirque doit rouvrir à partir de ce lundi 15 juin et jusqu'au 7 juillet. Même si ce n'est pas simple.

"On a été obligés d'écrire un protocole de dix pages. On aura des groupes de neuf enfants, il n'y aura pas de vestiaires, des espaces dédiés à une pratique...", détaille le directeur qui attend encore la validation de la préfecture des Deux-Sèvres. Dans une des salles, les tapis ont été disposés de façon à respecter les distances. Boule d'équilibre, cerceau, balles de jonglage... à chacun son matériel qui sera désinfecté après utilisation.

La salle de cirque est ré-aménagée pour respecter les distances © Radio France - Noémie Guillotin

Création d'un cabaret spontané

Cirque en Scène, c'est aussi une compagnie pour qui tout est chamboulé. 90% des spectacles sont reportés à l'année prochaine. Les artistes ont donc travaillé à un nouveau spectacle qui respecte les règles sanitaires, "un cabaret spontané".

"Ce cabaret réunit des solos de cirque de manière à pouvoir jouer de manière très confinée mais aussi très accessible aux communes qui le souhaitent, qui veulent garder une trace d'un été avec spectacle", détaille Dominique Texier, chargé de diffusion et de communication à Cirque en Scène. Ce cabaret pourrait être programmé à Niort les 14 et 15 août prochain.

On espère qu'il n'y aura pas un impact supplémentaire, que les gens ne se ré-inscrivent pas de peur que le Covid revienne en septembre

Une reprise nécessaire également financièrement pour Cirque en Scène qui fonctionne à 95% en auto-financement. Il va falloir trouver 120.000 euros d'ici la fin de l'année. L'association, qui emploie sept salariés et compte un total de 800 adhérents, a activé tous les leviers possibles d'aides via l'Etat, la Région ou encore le Département. Et Pascal Fournier, le directeur, espère "qu'il n'y aura pas un impact supplémentaire, que les gens ne se ré-inscrivent pas de peur que le Covid revienne en septembre".

La réinscription des adhérents actuels se déroulera les 23, 24 et 25 juin. Pour les nouveaux adhérents ce sera du 31 août au 2 septembre. Plus d'informations sur le site internet de Cirque en Scène.