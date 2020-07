"La relance éco" : à Niort, le musée Bernard d'Agesci lance sa saison d'été avec une exposition sur le bijou

Le musée Bernard d'Agesci, à Niort, accueille de nouveau du public depuis le 12 mai et le déconfinement. "Une reprise difficile", confie Laurence Lamy, directrice du musée. "En mai, nous avons normalement beaucoup d'autocaristes, de scolaires, là ça n'a pas été le cas". La saison se lance donc véritablement en ce début juillet avec une nouvelle exposition intitulée "le bijou régional, une spécialité niortaise".

Elle est a voir jusqu'au 10 janvier 2021 et s'appuie sur le fonds de l'atelier du dernier fabricant de bijoux traditionnels à Niort, Henri Fromentin, acquis par la ville de Niort en 1992. Plus de 200 bijoux sont exposés, la plupart pour la première fois.

Exemples de bagues "tombeau" © Radio France - Noémie Guillotin

Car il n'y avait pas que de la chamoiserie à Niort, il y avait aussi de l’orfèvrerie, "probablement dès le 16e siècle", précise Fabienne Texier, la commissaire de l'exposition. "C'est en lien avec la création de la ville au Moyen-Age, le développement du commerce. Puis c'est le 18e siècle. On y fait des couverts, toute la vaisselle d'argent puisqu'à cette époque-là, la porcelaine, qui vient de Chine, n'est pas encore arrivée".

Des colliers "esclavage" qui symbolisent les liens indéfectibles du mariage © Radio France - Noémie Guillotin

Le bijou n'est pas qu'un objet d'ornement

Puis, les orfèvres doivent se réinventer. Vient alors le temps des bijoux "portés par les paysans, les gens modestes des villes et liés au costume", explique Fabienne Textier. "Ce n'est pas simplement le bijou décoratif mais c'est le bijou qui a une symbolique, qui a une histoire, qui raconte la vie de la personne qui le porte". Comme ces croix Jeannette "qui correspondait au moment où la petite fille devient jeune et commence à gagner sa vie". Des bijoux avec leurs formes et leurs décors selon les régions.

L'exposition montre également un atelier d'orfèvre du 19e siècle ainsi que des tableaux et des dessins.

Les matrices qui servaient à fabriquer les bijoux, "une fois qu'on ne les utilisait plus, on les donnait aux férailleurs. C'est un petit miracle si elles ont été conservées à Niort" © Radio France - Noémie Guillotin

Sur les conditions d'accueil, le musée attend de savoir si elles vont évoluer après le 10 juillet. Pour l'instant, c'est respect des gestes barrière avec un parcours pour éviter que le public ne se croise. Des visites guidées de l'exposition sont organisées du mardi 7 juillet au vendredi 28 août à 15 heures. Plus de renseignements ici.