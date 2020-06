La relance éco : A Orléans l'Astrolabe rêve du Campo Santo pour pouvoir organiser son festival en septembre

HOPPOPHOP à Orléans, ce sont deux jours de festival de musique, avec surtout des groupes émergents venus de partout dans le monde, qui lancent habituellement la saison de l'Astrolabe. Les concerts ont lieu au Jardin de l'Evêché, la scène principale, mais aussi au Théâtre d'Orléans, au 108, à la salle de l'Institut, ou encore au Centre Chorégraphique National.

Evidemment, quand la nouvelle du confinement et de l'interdiction des grands rassemblements est tombée en mars dernier, toute l'équipe s'est dit qu'il serait impossible à organiser, cette année. Mais finalement l'Astrolabe annonce qu'elle travaille à la mise en place de HOPPOPHOP, les 18 et 19 septembre prochain.

Le retour de la scène du Campo Santo ?

Pour Fred Robbe, le directeur de l'Astrolabe, c'est important de partir du principe que ce rendez-vous pourra avoir lieu : "c'est un message d'espoir, face à ce festival d'incertitudes, qu'on travaille à une version remodelée de HOPOPHOP. Alors évidement avec la distance physique il sera difficile de proposer des concerts dans des salles fermées, donc on mise sur deux grandes scènes en plein air, et on garde uniquement la salle de l'Institut".

Et quel meilleur endroit, pour installer une salle en plein air qui offre suffisamment d'espace pour maintenir la distanciation physique, que le Campo Santo ? "Pour nous c'était vraiment une condition, pour pouvoir maintenir notre festival. Avoir une scène au Campo Santo, et une scène dans le Jardin de l'Evêché. Nous avons l'aval de la mairie, maintenant il faut élaborer dans le détail notre protocole sanitaire, et c'est le préfet qui donnera le feu vert".

Deux fois moins de groupes cette année

Malgré tout l'Astrolabe accueillera deux fois moins d'artistes cette année, 26 groupes seulement, et aucun d'Amérique du Nord, toutes leurs dates ont été annulées. La salle de musiques actuelles se concentrent sur les artistes locaux, français, européens. Et passe tout au crible, pour obtenir le droit de tenir son festival, le nombre de loges pour les artistes, "le nombre de fois où on fera le ménage dans les toilettes" plaisante Fred Robbe.

"De toute façon" dit-il, "il faudra bien redémarrer un jour, donc on espère être le premier festival à le faire. On est en-dessous de la jauge des 5000 spectateurs, on est à 2200, donc on peut expérimenter ce qui est possible ou non. D'autant que là on travaille à partir des mesures sanitaires du moment, mais peut-être auront-elles encore changé". Et ce festival est d'autant plus important pour l'Astrolabe qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les concerts dans la salle de spectacle en 2020, tant les règles rendent quasiment impossibles, actuellement, l'accueil des spectateurs.