La relance éco : à Paris, un festival de cinéma organisé sur internet

Pas de salle obscure cette année pour le Champs-Élysées Film Festival ! Les cinémas restent fermés jusqu'au 22 juin au moins, début de la phase III du déconfinement. Mais l'équipe du festival a décidé de maintenir sa neuvième édition, qui débute ce mardi 9 juin et pour une semaine.

Elle se déroulera donc intégralement sur internet et gratuitement, un moyen aussi de montrer que continuer à promouvoir le cinéma selon Sophie Dulac, présidente et fondatrice du Champs-Elysées Film Festival, qui débute ce mardi 9 juin. Elle était invitée de France Bleu Paris ce mardi.

"Proposer un peu de culture"

"Je m'étais même faite à l'idée que le festival n'aurait pas lieu, explique Sophie Dulac, également gérante des "Ecrans de Paris", cinq salles dans la capitale. _On a beaucoup travaillé jusqu'à l'annonce du confinement, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas pouvoir montrer les films sélectionnés et de proposer un peu de culture. Je travaille avec une équipe jeune et enthousiaste qui m'a dit "_Faisons-le en ligne et gratuitement, comme ça toute la France pourra y avoir accès !"

Un accès toute la journée aux films

Le festival démarre ce mardi 9 juin jusqu'au mardi 16 juin : "C'est l'occasion de _voir des films_, notamment américains indépendants, qui n'ont pas de distributeur", détaille Sophie Dulac sur France Bleu Paris.

Et cette culture cinématographique, vous pouvez y avoir accès toute la journée : "On commence le matin à 9h avec tous les courts-métrages, on peut aussi s'inscrire à des master class", explique Sophie Dulac.

Dans les cinémas, "on va diffuser les mêmes films tout l'été"

Déjà dans la tête de Sophie Dulac, gérante des "Ecrans de Paris", il y a la réouverture des salles de cinéma dès le 22 juin prochain.

"On a un protocole sanitaire drastique, avec une jauge de 50 % de public accueilli, les mesures basiques - masques, gel - seront mises en place. Notre difficulté, ce sont les films : qu'allons-nous diffuser ?", s'interroge la présidente de Champs-Elysées Film Festival.

"Les distributeurs ont _reporté la sortie des gros films porteurs après les vacances. On va reprendre des films qui avaient été à l'affiche depuis une semaine ou qui devaient sortir le 18 mars. Je pense qu'on va devoir travailler tout l'été avec les mêmes films_. Pour moi, il va falloir tenir jusqu'à l'été voire Noël...", redoute Sophie Dulac.

Autre question qui se pose : les tournages de films en cours ou à venir seront-ils obligés de revoir leur scénarii ? Aucun doute pour Sophie Dulac : "Je ne vois pas comment un film peut _tourner des scènes avec des gens qui se côtoient, s'embrassent_... Il va y avoir quelques redirections de scénarri : après ça, j'espère qu'on pourra retrouver des films normaux, qui touchent émotionnellement", conclut la présidente du Champs-Elysées Film Festival.