La relance éco : à Pléven dans le Morbihan, Cinétoiles tente de sauver sa saison estivale

Les projections de films en plein air, c'est toute une organisation, mais surtout c'est tout un gros budget. Une seule projection nécessite à elle seule un écran, un projecteur, un système son et un camion. Cet équipement coûte environ 180 000 euros. Un investissement normalement rentabilisé pendant la saison d'avril à septembre. Mais à cause de la situation sanitaire, la société Cinétoiles à Elven dans le Morbihan, fait face à des annulations. "Nous avons des projections annulées, mais aussi d'autres, qui attirent plus de monde que d'habitude. Dans certains endroits, les spectateurs semblent plus réticents qu'ailleurs" explique la gérante Morgane Pondard

Des séances en drive

Pour ces projections cinéma en plein air, certaines villes privilégient la formule drive-in; les spectateurs restent dans leurs véhicules, ce qui permet ainsi de réduire les risques. Pour d'autres projections, ce sont les communes qui sont chargées d'apporter les chaises, de les installer et de faire respecter les mesures de distanciation sociale.

Quatre projections par jour

La société bretonne assure tout l'été jusqu'à quatre projections par jour dans toute la région. Parmi les films projetés cette année, il y a : Le grand bain, Le chant du loup, Astérix et Obélix mission Cléopâtre... Malgré un début de saison perturbé, Cinétoiles espère tout de même atteindre d'ici fin septembre, 75% de son chiffre d'affaire habituel.