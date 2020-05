"La relance éco" : à Rennes, le Forum du Livre, une librairie indépendante qui retrouve ses lecteurs

Avec ses trente salariés et sur deux niveaux, le Forum du Livre, situé à "La Visitation", une galerie marchande du centre ville, est une librairie indépendante et papeterie qui compte à Rennes. Dès sa réouverture lundi, les clients ont découvert un magasin complètement réorganisé avec du gel hydroalcoolique à l'entrée, un sens de circulation, un marquage au sol et des protections en plexiglass aux différentes caisses. Les personnels portent bien sûr des masques qui sont aussi obligatoires pour les clients. "Je suis contente de reprendre" témoigne Brigitte une salariée qui s'occupe des commandes "c'est vrai que ça fait bizarre de voir les clients avec des masques et toutes les mesures de protection. Nos commandes repartent. C'est encourageant". Les salariés travaillent à mi-temps pour cette reprise "c'est d'abord une priorité sanitaire. Ils ont le droit à du chômage partiel à 50% et nous les rémunérons à 50%" précise François-Régis Sirjacq, le président du Forum.

Le métier de libraire, c'est un métier de passion et si vous ne le faites pas vous déprimez. Heureusement personne n'a déprimé durant le confinement - François-Régis Sirjacq

Relancer l'activité

Pour le Forum, la réouverture était urgente car la situation économique est fragile pour l'ensemble de la filière du livre. "Nous sommes inquiets économiquement" affirme François-Régis Sirjacq. "La reprise va se faire doucement car les clients doivent reprendre confiance pour fréquenter les magasins. Il faut s'attendre à une diminution du chiffre d'affaires pour le mois de mai.". Des négociations sont prévues entre le gouvernement et le syndicat des libraires de France. Plusieurs nouveautés, dont les derniers ouvrages de Guillaume Musso ou Joël Dicker deux écrivains très populaires, sont annoncées fin mai pour relancer les ventes. Plus de 75 000 livres sont en rayon actuellement dans tous les domaines. En revanche, les rencontres avec les écrivains ne sont pas prêtes de reprendre.

François-Régis Sirjacq le président du Forum du Livre © Radio France - Loïck Guellec