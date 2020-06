La relance éco : à Saint-Etienne, le FIL la salle de diffusion des musiques actuelles reprend du service

Depuis mercredi soir, le FIL a reprise une activité partielle avec des seances en plein air pour le plus grand plaisir des habitués de la salle mais aussi de l’équipe du FIL. Thierry PILAT, le directeur de cette structure répond aux questions d‘Yves Renaud.

Thierry Pilat, le directeur de la salle de concert du FIL Copier

Bonjour Thierry Pilat vous avez redémarré l’activité du « Fil » cette semaine, c’était j’imagine un moment très attendu ?

Oui c’était attendu à la fois par le public qui a besoin de se retrouver et de retrouver d’autres gens, mais aussi le chemin de la culture et puis c’était très attendu par l’équipe parce que trois mois sans activité directe, ça ne fait pas partie de nos habitudes. En revanche, ça fait partie de notre ADN, de notre métier, que d’accueillir du public. Bon c’est très compliqué pour l’instant, on ouvre tous les mercredis notre traditionnel « Afterwork » sur la terrasse du « FIL », on a 60 places assises chaque mercredi de 18 heures à minuit avec des DJ’s, des animations, des assiettes apéro. Donc quelque chose de très simple, mais effectivement très compliqué dans le contexte du Covid avec le respect de tous les gestes barrière. On compte vraiment sur l’aide et la discipline du public et sur le fait que tout le monde fasse des efforts pour que ça se passe bien.

On est à la veille d’une fête de la musique telle qu’on n’en a jamais connu depuis sa création, il faut qu’elle se déroule quand même ? il faut quand même marquer le coup cette année ?

C’est une question délicate, on pourrait se dire aussi que dans le contexte les valeurs universelles du partage et de la musique ne pouvaient pas être réunies et qu’il fallait peut-être avoir un geste un peu symbolique. Mais en même temps, les artistes depuis trois mois ont besoin de vivre et en tout cas besoin d’exister et c’est vrai que nous au « FIL » on fait le pari de relancer la machine. Donc on participe à cette fête de la musique à Saint-Étienne, à la demande de la ville, pour organiser des concerts sans public, qu’on a filmés et qui seront en direct le samedi 20 juin sur le web et sur les chaînes. En tout cas, on est très content d’avoir du son, de revoir un peu les artistes venir dans la salle et oui ça peut être un acte de résistance pour la suite. En tout cas, le Covid rapprochera peut-être les artistes émergents du territoire et le public stéphanois et ça c’est important. J’espère qu’on va savoir se saisir de ça pour construire de nouvelles choses pour la suite, à partir de la rentrée de septembre.

France Bleu Saint-Étienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?