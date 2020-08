La relance éco : à Vagney le camping écologique du Mattey fait le plein

Le camping du Mattey sur les hauteurs de Vagney dans les Vosges, n'est pas un établissement comme les autres. Il est l'un des 83 campings français sur près de 6000 à avoir reçu le "label écologique européen". Une carte de visite prisée pour les amoureux du tourisme nature de qualité. Pourtant l'épidémie de coronavirus et la période de confinement ont porté un coup sévère à l'activité. Une perte financière de 80 000 euros qu'il a fallu combler avec un prêt garanti par l'Etat.

Une clientèle de retour "inattendue"

"Les 3 premières semaines après la réouverture le 2 juin dernier ont été très difficiles, les gens avaient peur" raconte le gérant Eric Legros. Et puis au mois de juillet les réservations se sont multipliées et le camping affiche désormais complet tous les jours. Une clientèle inattendue à 70% originaire de l'Europe du nord. "Je crois que les gens ont beaucoup réfléchi à l'après covid-19 sur le sens à donner à leurs vacances. Moins loin et plus authentique" souligne encore le gérant. Le camping écologique est l'environnement idéal pour se ressourcer sans crainte.

Une personne se consacre chaque jour à la désinfection du restaurant

Bien sûr les mesures barrières représentent un surcoût. Une personne se consacre chaque jour à la désinfection des sanitaires et du restaurant. Les deux bassins de la piscine naturelle ne peuvent recevoir chacun que 10 personnes à la fois. "Tout se passe bien et les gens sont très respectueux" se félicite Eric Legros qui n'a pas non plus à intervenir pour obliger les gens a porter le masque.

Le camping qui compte 80 emplacements sur plus de cinq hectares arborés dispose aussi d'une vingtaine de logements familiaux grand-confort. Un potager et un poulailler complètent le tout. Légumes et œufs sont à la disposition des usagers qui donnent ce qu'ils veulent. "Nous n'avons pas changé les prix" conclut Eric Legros, de 22 à 28 euros la nuit, avec ou sans électricité.

