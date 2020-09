"La relance éco" : après 6 mois de fermeture, "retour à une saison normale" espéré à la patinoire de Limoges

Après six mois de fermeture forcée, la patinoire de Limoges rouvre enfin au grand public ce mardi. Un soulagement pour le directeur Anthony Dumont. "Il était possible de rouvrir à partir du mois de juin. Mais il aurait fallu fermer du 15 juin au 31 juillet pour les travaux d'été." Il a donc été décidé de garder portes closes. "Six mois, ça commence à faire long. Il était temps de rouvrir" souffle le salarié de Vert Marine, dont la délégation de service public devait prendre fin en juin pour la patinoire. Vu le contexte, elle a été prolongée jusqu'au mois de décembre. D'ici là, il espère évidement relancer la machine après une perte de pratiquement 50% du chiffre d'affaire. Une perte qu'il tient à relativiser :"En patinoire, l'activité en été est moindre qu'en hiver. On va rouvrir à la bonne période."

Les clubs ont déjà éprouvé le protocole sanitaire

Avant de rouvrir au grand public en nocturne ce mardi soir (21h-23h30), les clubs de hockey sur glace, danse sur glace et patinage artistique ont réinvesti les lieux la semaine dernière. De quoi vérifier que le protocole sanitaire tient la route. "Il n'y a pas de soucis. On va retrouver les gestes barrière obligatoires. Respect de la distance de sécurité d'un mètre. Pas plus d'une personne au niveau de la caisse, de la banque à patins et du bar. On retrouve la désinfection des mains par gel hydroalcoolique avec des points de distribution un peu partout dans l'établissement." Quand au port du masque, il est obligatoire partout dans la patinoire. Y compris sur la glace pour le grand public. Pour ceux qui pratiquent une activité sportive avec leurs clubs, ce n'est pas le cas. En revanche, l'accès aux vestiaires est interdit pour tous les utilisateurs.

A écouter, reportage à la patinoire des Casseaux où les clubs ont retrouvé la glace dès la semaine dernière Copier

Bientôt le retour des animations

D'ici la fin de l'année, les animations vont se multiplier pour attirer à nouveau le public. Le directeur espère renouveler le karting sur glace ou encore les soirées musicales. De leur côté, les clubs vont tenter de séduire un maximum de licenciés. Notamment la section hockey de l'ASPTT Limoges qui compte bien voir son équipe phare reprendre des couleurs. Avec un groupe jeune et plusieurs éléments issus de la formation, les Taureaux de Feu espèrent pouvoir viser le haut de tableau en Division 3 pour séduire à nouveau et redonner au public l'envie d'aller les voir jouer aux Casseaux. Après une si longue coupure, ce serait forcément un plus pour relancer la fréquentation de la patinoire Olympique de Limoges.