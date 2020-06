"La relance éco" : après le confinement, les disquaires retrouvent leur rythme de croisière

Comme beaucoup de commerces, les disquaires sont restés désespérément fermés pendant les deux mois du confinement. Mais le 11 mai, la reprise a été canon : "Il y a eu une certaine euphorie la première semaine, les gens avaient envie de se faire plaisir", explique Gregory Piedagnel, gérant de Select Records, installé dans le centre-ville de Rouen.

Les clients dépensent un peu plus

"Depuis, on a retrouvé un rythme de croisière, poursuit le disquaire. C'est un peu différent, par rapport à l'an dernier : on voit moins de monde, mais les gens ont tendance à se faire plaisir et donc dépensent un peu plus."

Samedi 19 juin avait lieu le Disquaire Day, une journée internationale dédié aux disquaires avec des vinyles édités spécialement pour l'occasion. Mais avec le coronavirus, le calendrier de l’événement a été modifié et est désormais étalé sur quatre journées différentes. "Normalement on a la queue devant la magasin, là on avait beaucoup moins de monde", regrette Gregory Piedagnel, invité ce mercredi de France Bleu Normandie.

Le disquaire reconnaît, comme beaucoup de commerçants là-aussi, que sa trésorerie est mal en point à cause des deux mois de fermetures : "J'ai pris le partie d'aller de l'avant, de continuer à commander des disques pour relancer la machine. C'est une période compliquée, mais on va s'en sortir." En complément de son magasin, Gregory Piedagnel vient de lancer sa boutique en ligne select-records.com.

