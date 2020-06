La relance éco : au Grau-du-Roi, le retour des paillotes sur les plages

Elles auraient dû être installées fin avril. Le COVID en a décidé autrement. Déconfinement oblige, les pailllotes rouvrent les unes après les autres au Grau du Roi. Elles sont une dizaine, réparties sur toutes les plages de la commune. Parmi elles, l'Oyat Plage, la paillote installée sur la plage de l'Espiguette. Son montage s'est terminé mardi soir pour une ouverture ce mercredi. "C'est une perte de chiffre d'affaires de deux mois confie Franck Dussaux, qui gère la paillote avec ses deux associés. Une perte non négligeable. Ce sont aussi 15 emplois qui n'ont pas été satisfaits. Les 15 saisonniers pointaient jusqu'ici à Pôle emploi. " Franck Dussaux est toutefois confiant pour cette nouvelle saison. "On a des clients qui viennent de Nîmes et de Montpellier. Sur mai-juin, on avait beaucoup de Belges, de Suisses, de Luxembourgeois. Ils ne sont pas venus mais la situation est la même pour tout le monde dans la région. Les hôtels aussi ont du mal. Les campings ne sont pas encore ouverts. C'est général." Une chance : la paillote comme les bars-restaurants du centre-ville ne paiera pas la redevance d'occupation du domaine public. La ville les en exonère pour toute la saison.

"Ce petit coup de main va nous faire du bien. On va pouvoir voir jusqu'à l'année prochaine."

Les mêmes mesures sanitaires que dans les restaurants

Comme tous les établissements qui accueillent du public, la paillote appliquera les mêmes consignes sanitaires. "On propose du gel hydroalcoolique, des masques. Le personnel sera masqué. Il y a des plexiglas. Après, on est à l'extérieur. Les gens respecteront les distances naturellement. Les gens sont écartés d'un mètre sur les matelas. On n'est pas les uns sur les autres. Après, on verra ce qui nous sera imposé." Pas question pour autant d'envisager une prolongation de l'ouverture plus tard dans la saison. "C'est un accord entre la préfecture et la mairie. On est lié avec des contrats, on ne peut pas y déroger. On fermera comme les années passées, vers fin septembre." En attendant, Franck prépare déjà la soirée d'inauguration. Elle aura lieu le 26 juin avec un concert live à 19h, du groupe montpellierain The French Touch NZ.

Les restaurants de plage du Grau : Le Playa Miramar (ouvert), L'Estuaire Plage (ouvert), Le M'Plage (ouvert), L'Oyat Plage (ouvert), Le Bamboo Beach (ouvert), Le Marina Beach, La PLage des Artistes (ouverture le 19 juin), La Réserve Plage (ouverture le 20/06), La Baie du Roi (ouverture le 22 juin). La guinguette des Pieds nus (ouverture fin juin)