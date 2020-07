La relance éco : au Lac de Vassivière, on espère un bel été et une arrière-saison réussie

"Tout est en train de rentrer dans l'ordre", assure Sandrine Derville, la présidente du syndicat mixte du Lac de Vassivière. Après les longs mois de confinement, la vie et le tourisme ont repris. Les services, les transports, le petit train et les bateaux navettes fonctionnent de nouveau, malgré le retard. "C'est compliqué parce qu'il y a des mesures sanitaires, mais ça se passe bien et les hébergements ont de bon taux de réservations, assure Sandrine Derville. J'ai rencontré les commerçants qui me disaient que les campings et les gîtes font le plein."

Le Lac de Vassivière est aussi un site idéal pour passer des vacances tout en respectant la distanciation physique et les mesures barrières, assure Sandrine Derville. Les deux mois sans activité ont sans doute "fait de la casse, mais il est trop tôt pour l'évaluer. On n'a pas pu profiter des ponts du mois de mai, par exemple. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire une belle saison. On espère que la météo sera avec nous et que l'arrière-saison, en septembre, sera encore plus belle que les années précédentes."