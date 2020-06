La relance éco : au musée Lalique, "les visiteurs commencent à revenir"

"Les visiteurs sont moins nombreux que l'année dernière à la même période, mais ils ont commencé à reprendre le chemin du musée." Véronique Brumm, conservatrice du musée Lalique à Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin), se réjouit d'avoir pu rouvrir dès le 25 mai, alors que la plupart des musées doivent attendre le 2 juin, date annoncée par le Premier ministre. Tous se posent de nombreuses interrogations sur la future fréquentation.

Environ 15.000 visiteurs perdus

Au musée Lalique, consacré au maître verrier et bijoutier René Lalique et à ses successeurs, on se félicite notamment de la levée de la limite de déplacement de 100km, et la réouverture des restaurants, "une excellent nouvelle pour le redéveloppement de l'activité touristique locale". Cela va-t-il suffire ? "Je crains que la fréquentation estivale ne soit pas aussi haute que les autres années", reconnaît Véronique Brumm.

Le musée de Winger-sur-Moder estime avoir perdu 15.000 visiteurs entre mars et mai. Elle en compte d'ordinaire 50.000 par an. Il a reporté à l'année prochaine son exposition temporaire consacrée aux arts de la table. Cette baisse de fréquentation pèse sur les finances, mais l'établissement étant public, il est mieux loti que d'autres grâce au soutien des collectivités.

Pour attirer les visiteurs et relancer l'activité, une exposition de photographies signées Karine Faby, mettant en valeur le talent des verriers de la manufacture, est programmé. Le musée Lalique espère pouvoir réorganiser rapidement des visites guidées et des ateliers pédagogiques.

