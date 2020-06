"La Relance Éco" : confinement productif et déconfinement incertain pour Aurélien Ducoudray, scénariste de BD

On parle très peu d'eux depuis le début de cette crise sanitaire et économique, mais les auteurs aussi sont directement impactés. Si leurs conditions de travail, souvent à la maison ont peu changé, il y a pour certains des incertitudes côté finance, explique Aurélien Ducoudray, auteur de BD indrien.

Il y a eu le côté pile, et le côté face pour Aurélien Ducoudray dans cette crise sanitaire. Parlons d'abord du côté positif avec le scénariste de bande dessinée installé à Vendoeuvres, au cœur de la Brenne C'est là qu'il a passé le confinement. "J'avais du travail, j'avais des choses à écrire, des contrats signés avant le confinement. Pour être franc j'ai écrit trois scripts en deux mois", alors qu'en général il faut selon lui plutôt quatre mois pour en boucler un seul. "Je n'ai jamais écrit aussi vite et aussi bien. La pression de l'écriture, ou des éditeurs, comme on ne savait pas ce qui allait se passer pendant trois mois, elle a complètement disparu." Il a donc profité de cette période très calme, dans son coin de verdure pour terminer les scripts pour lesquels il avait déjà signé un contrat avec des éditeurs.

A l'heure du déconfinement, quelques mauvaises surprises

Le déconfinement en revanche a d'abord été source de désillusions. "Moi j'ai eu deux ruptures de contrats à la sortie" témoigne Aurélien Ducoudray. "Ma visibilité à 8 mois a été réduite à 2 mois seulement." Les éditeurs sont en effet très prudents, ils ont d'abord guetté la réouverture des librairies, et tentent maintenant de se remettre d'une période qui a été terrible puisque les ventes étaient quasiment nulles, et les sorties également. Les auteurs devraient d'ailleurs en ressentir encore les effets à court ou moyen terme. _"Il y a une formule d'une de mes éditrices dans un mail qui me dit : un projet pour lequel avant c'était oui, mais... Eh bien aujourd'hui c'est non_."

Quant aux livres déjà sortis, sa fortune est diverse. Le second tome de Maïdan love est sorti la semaine avant le confinement, autant dire que pour lui les ventes ont été quasi nulles. Et désormais il est remplacé dans les étagères des libraires par les sorties du moment. Il a eu plus de chance en revanche pour le second tome de Camp Poutine. "Il devait sortir juste avant le confinement, ils ont réussi à l'arrêter juste avant pour le sortir maintenant, je ne sais pas quel résultat il va faire mais cela l'a sauvé." Depuis quelques jours il recommence à discuter contrats avec ses éditeurs et se dit agréablement surpris. "Je constate que les avances ne sont pas descendues autant que je le craignais. On est à peu près au même niveau qu'avant la crise."

Un regret, enfin pour Aurélien Ducoudray : avant la crise sanitaire les auteurs de bande dessinée avaient réussi à se fédérer pour demander une meilleure rémunération pour leur travail. Ils se sont fait entendre lors du festival international de la BD d'Angoulême, le gouvernement avait fait de 2020 "l'année de la BD"... La dynamique est cassée.