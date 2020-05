La relance éco dans la Hague : enfin des visiteurs dans le jardin botanique de Vauville

Depuis le début du déconfinement le 11 mai, France Bleu Cotentin donne la parole aux acteurs de l'économie manchoise. Bousculées et fragilisées par la crise économique, les entreprises redémarrent. C'est le cas des jardins privés qui accueillent à nouveau des visiteurs.

C'est l'un des intérêts à faire partie des départements qui figurent en vert sur la carte du déconfinement dévoilée le 7 mai dernier : pouvoir de nouveau fréquenter les parcs et jardins. Et pour les propriétaires de ces espaces, c'est l'opportunité de relancer leur activité commerciale. Entretien avec Eric Pellerin, le propriétaire du jardin botanique du château de Vauville dans La Hague.

Eric Pellerin, votre jardin a accueilli ses premiers visiteurs de l'année mercredi : étaient-ils au rendez-vous?

Eric Pellerin : Absolument! Il s'agissait de visiteurs locaux, venus notamment d'Equeurdreville, de Cherbourg ou encore de Valognes. Il s'agissait de familles qui ne connaissaient pas encore le lieu et nous avons été ravis de les accueillir et de leur faire découvrir ce site patrimonial.

Le fait d'avoir dû reporter l'ouverture de votre jardin au public, ça vous prive de près de 2 mois d'exploitation commerciale : c'est problématique?

EP : Evidemment. Et ça l'est toujours car le jardin ne vit que grâce aux entrées liées aux visiteurs. Vous imaginez bien qu'un jardin de cinq hectares nécessite de l'entretien, des jardiniers, donc des coûts fixes incompressibles et l'absence d'exploitation commerciale a créé un vide dans la trésorerie.

Comment allez-vous rattraper ce manque à gagner?

EP : Je pense que l'on va viser notamment les visiteurs locaux. C'est d'ailleurs la stratégie des acteurs locaux du tourisme autour de l'office de tourisme du Cotentin et de Lattitude Manche, notamment pour inviter les Manchois à redécouvrir leur patrimoine. Et puis nous attendons aussi avec espoir la levée de la restriction de circulation car nous comptons aussi sur les touristes bretons, normands, mais aussi sur les étrangers, principalement belges et allemands qui sont parmi nos visiteurs fidèles.

Avez-vous bénéficié d'aides durant la crise?

EP : J'ai touché comme beaucoup le fond de solidarité de 1500 euros prévu par l'Etat. Et puis il y a une aide votée par la Région Normandie pour épauler les lieux et sites culturels. Il y a un dossier à remplir. Je compte le faire car je pense que notre jardin est éligible.

