La relance éco : dans les Vosges, la Ferme Aventure se donne de l'air

Depuis 16 ans, La Ferme aventure de la Chapelle aux Bois dans les Vosges propose aux visiteurs de découvrir les sensations naturelles de la vie "pieds-nus" dans un parc arboré de 8 hectares avec de multiples attractions. 24 hébergements insolites sont également proposés pour une ou plusieurs nuits : dans des tipis, des cabanes dans les arbres et des carlingues d'avions réaménagées. Un grand bol d'air nature pour un public essentiellement familial.

"Les trois mois de fermeture pour cause d'épidémie de coronavirus ont été difficiles" commente Denis Duchêne ,gérant de l'entreprise avec ses deux fils, Emile et Théo. Les groupes et les scolaires n'ont pu venir au printemps. Une clientèle envolée et des pertes qui se sont creusées : 150.000 euros au total pour la période de confinement. Denis Duchêne a du se résoudre à contracter un emprunt garanti par l'Etat du même montant, sans compter les investissements différés, comme la construction d'une tour pour le saut à l'élastique d'un montant de 60.000 euros. Le projet est remis à plus tard.

Fréquentation estivale en baisse

Les touristes sont de nouveau présents, mais moins nombreux en ce mois de juillet. Une baisse de fréquentation que Denis Duchêne estime à 20%. "Rétablir la trésorerie va être plus long que prévu" souligne le gérant qui veut cependant rester optimiste. Les sept salariés ont tous repris leur travail et une dizaine de saisonniers ont été engagés pour l'été.

Le port du masque obligatoire dans les lieux clos et le respect des mesures barrières ne semblent pas dérouter les visiteurs.

