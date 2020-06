"La relance éco":Dans les Vosges les cinémas indépendants à la recherche d'un nouveau souffle

Chaque jour France-Bleu-Sud-Lorraine s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce mercredi focus sur 2 cinémas indépendants des Vosges. Le "Cinés-Palace" d'Epinal qui rouvre aujourd'hui et le cinéma "La France" de Remiremont ouvert depuis lundi dernier. Entre optimisme et inquiètude

Le chiffre tombe de la bouche d'Arnaud Toussaint. Les 4 mois d'inactivité pour cause de coronavirus ont occasionné 700 000 euros de pertes en billeterie. "Les mesures de chômage partiel et les reports de charges nous permettent de tenir" souligne le directeur du "Cinés-Palace d'Epinal qui s'interroge pourtant sur l'avenir immédiat de ses 8 salles et 1600 fauteuils. Les frais fixes réduits pendant la période de confinement sont de nouveau à l'ordre du jour, sans compter la masse salariale." Et il n'est pas dit que le public vienne en nombre au cinéma pendant la période estivale" estime encore Arnaud Toussaint

Une inquiétude partagée par Jean-Charles Durand qui gère les 2 salles du cinéma "La France" à Remiremont. 12 000 entrées en moins et peu d'espoir de compenser le manque à gagner. Une programmation bouleversée et sans visibilité pour l'été. "J'attends des distributeurs qu'ils sortent rapidement de nouveaux films, de grosses productions familiales qui puissent remplir les salles" martèle Jean-Charles Durand qui ne voit rien venir à l'Horizon.

Salle aménagée du "Cinés-Palace d'Epinal" © Radio France - Hervé Toutain

Des contraintes sanitaires lourdes pour les exploitants

Il ampute de moitié les capacités d'accueil. Le protocole sanitaire prévoit l'occupation d'un fauteuil sur 2. Il y a aussi la désinfection systématique après chaque séance de tous les points de contact dans le hall d'accueil et dans les salles, ainsi que des fauteuils. "Impossible pour le moment d'estimer le surcoût de ces mesures qui vont peser fatalement dans le bilan" affirme Jean-Charles Durand.

"Nous avons du nous adapter et repenser le temps" renchérit Arnaud Toussaint qui a aménagé les horaires des séances en augmentant la durée de latence entre 2 projections. Les horaires de début de séance ont également été décalés pour éviter les queues dans le hall d'entrée et aux caisses.

Le cinéma dans les Vosges, c'est à consommer sans modération cet été.