"La relance éco" : en Charente, le cinéma bat la campagne

A l'initiative du Conseil Départemental, c'est un "drive-in made in Charente" qui va parcourir la campagne charentaise cet été. Sur le thème d'abord : c'est l'année de la bande dessinée, et les films présentés auront un lien avec le 9ème art, avec en première partie un court métrage sélectionné par le Festival du Film Court. Et puis, l'organisation de ces drives est confiée à une association qui fait du cinéma ambulant depuis 1983 : "Contact Rural Cinéma Argence-Tardoire-Bonnieure" organise des séances de cinéma dans une quinzaine de salles charentaises. Elle avait prévu une vingtaine de séances en plein air cet été. Impossible vu la crise sanitaire, alors on fait du drive.

"Le drive, ça va amoindrir la chute" (Rémy Merle)

Le drive-in, c'est rester dans sa voiture pour regarder un film sur un écran gonflable de 8 mètres sur 6. Le son provient de deux sources : les enceintes à l'extérieur, et une fréquence FM temporaire sur son autoradio. Voilà qui pourrait remplacer les séances en plein air : il y en avait une vingtaine prévues entre juin et septembre, mais beaucoup ont déjà été annulées en raison de la crise sanitaire. L'association du cinéma rural travaille avec des bénévoles et deux salariés. Les séances de cinéma en drive-in, dont le programme reste à affiner pour l'été, sont entièrement gratuites pour les spectateurs.

