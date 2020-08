La relance éco : en Corrèze on peut visiter les Monédières en voiturette électrique

L'association corrézienne Zigzaguez en Corrèze réunit des passionnés de véhicules anciens, en particulier des voiturettes en tout genre. C'est elle qui a eu cette idée : proposer des visites en voiturettes électriques. C'est l'an dernier lors d'un rassemblement de voitures anciennes à Saint-Augustin, "Les fous du volant XXS", que l'association avait organisé, que son président a découvert ces modèles Twizy de Renault. "J'ai essayé ce véhicule-là dans les Monédières et alors je me suis qu'il y avait un truc extraordinaire à faire" raconte Pierre Clavel. Et de fil en aiguille l'association a imaginé ces balades silencieuses.

Sans permis

Elle a vite trouvé des partenaires, dont le Département et le Domaine des Monédières de Meyrignac-l'Église qui se charge de la location des voiturettes. Elle a pu ainsi acquérir 2 Twizy qui ont été mises en service le 15 juillet dernier. Il s'agit de véhicules 2 places qui peuvent se conduire facilement, dès 16 ans sans permis de conduire, il faut juste pour les plus jeunes le Brevet de Sécurité Routière. Laetitia, une touriste de Moselle, a loué les deux pour une visite en famille de Gimel-les-Cascades. "C'est vraiment super" dit-elle enthousiaste. Comme c'est lent, on prend son temps, c'est de la conduite vraiment de loisir". Quatre trajets prédéfinis sont proposés que l'on suit grâce à une tablette tactile. Au fur et à mesure celle-ci indique les curiosités à voir.

L'électrique aussi à la campagne

"Au départ c'est un véhicule 100 % urbain. Ça a été fait pour les villes. Et en fait on l'a détourné pour le mettre dans la ruralité" souligne Pierre Clavel. L'objectif est de faire découvrir la campagne autrement. "Il faut l'essayer en fait pour voir la manière dont on voit les choses différentes. Et se balader avec ce petit véhicule dans les Monédières c'est juste magnifique". Et écologique ajoute le président de Zigzaguez en Corrèze. "C'est pas parce qu'on est en Corrèze dans un pays vert qu'on est obligé de polluer avec un véhicule. L'idée c'est de faire changer les mentalités et de se dire, oui moi aussi en Corrèze je peux me balader en électrique". Une ambition environnementale qui vaut à l'association de signer avec le Département un Contrat de transition écologique.