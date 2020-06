La relance éco : en Île-de-France, les théâtres se préparent à la rentrée de septembre

Les salles de spectacle, autorisées à rouvrir depuis lundi 15 juin, préparent la prochaine saison. Invité de France Bleu Paris ce mardi, Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire de six théâtres parisiens, mise sur la qualité des spectacles et la réouverture des restaurants pour se relancer.