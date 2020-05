La relance éco : en Lorraine, la bibliothèque numérique Limédia s'offre une nouvelle visibilité

Quand le confinement nous donne de nouvelles habitudes ou les renforce. Limedia, la bibliothèque numérique du Sillon lorrain qui regroupe les établissements d'Epinal, Nancy, Metz et Thionville, a fait carton plein ces deux derniers mois.

Elle permet de consulter à distance 10 000 livres numériques, plus de 2 000 titres de presse, de la musique ou encore des cours de langues (Limédia mosaïque) mais aussi un important fonds d'images libres de droit (Limédia galeries) et la presse ancienne (Limédia kiosque).

L'accès à Limedia a été rendu gratuit pendant le confinement - seul le contenu de Limédia mosaïque est payant d'ordinaire - et le site a connu un boom des consultations : le nombre de visiteurs et de pages vues a été multiplié par cinq. 5.000 inscriptions supplémentaires ont été enregistrées sur Limédia mosaïque. Les bibliothèques physiques étant fermées, Limédia s'est offert une nouvelle visibilité. "Il y a des "gros" lecteurs qui lisaient déjà beaucoup et qui ont continué de lire beaucoup avec beaucoup de temps disponible", sourit Malik Diallo, conservateur des bibliothèques de Nancy et chef de projet Limedia.

Je pense que ç'a aussi permis à pas mal de personnes qui ne connaissaient pas l'offre ou qui n'y avaient pas accès en temps normal de la découvrir

Des expositions virtuelles sur la Villa Majorelle, la cathédrale de Metz, sur la Lorraine terre de légende et de miracle : Limédia se veut très vivant et ses animateurs comptent bien poursuivre leur travail de suggestions auprès des visiteurs. "On a produit beaucoup de contenus en ligne notamment des sélections, des critiques, des recommandations. On a fait des captations de lecture d'extraits littéraires, des heures du conte en ligne", détaille Malik Diallo.

Des initiatives qui vont probablement se poursuivre au-delà du déconfinement. "Ça conforte aussi les bibliothèques et la présence en ligne d'un service public. On a tous un problème de surabondance, d'hyper choix. Que lire ? Que consulter en ligne ? Une de nos vraies plus-values, c'est d'être sur de la recommandation, de la proposition. Je pense que c'est un rôle qui va aller croissant."

La gratuité d'inscription à Limedia mosaïque est maintenue jusqu'à fin juin au moins, tant que l'accès dans les rayons des bibliothèques et médiathèques sera impossible.

