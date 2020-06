La relance éco en Moselle : le parc Tepacap à Bitche mise sur des vacances en Lorraine

Le parc d’attraction de Bitche Tepacap a attendu le 13 juin pour se déconfiner. Le public peut donc à nouveau pratiquer l’accrobranche, le laser game en extérieur et plein d’activités dans les bois. Comment ce parc familial fait-il pour traverser cette crise sanitaire et économique ?

Cet été, il sera possible de s'amuser partout en Moselle. Les parcs d'attractions rouvrent tous. Le samedi 13 juin, c'est à Bitche que le parc Tepacap a repris du service. Un soulagement pour ce parc familial qui avait accueilli l'an dernier 24.500 visiteurs.

Tepacap propose de l'accrobranche, du laser game en extérieur et des jeux insolites dans les bois. Seules les nuitées en tipi et les parcours pieds nus ne sont toujours pas possible pour des raisons sanitaires.

Le parc aurait pu rouvrir deux semaines plus tôt, "mais il y avait des mesures à mettre en place, comme la réservation, car nous devons limiter chaque activité à 10 personnes pour que les briefings respectent la distanciation physique", explique le directeur Alain Heit.

J’ai eu peur de ne pas rouvrir cet été (directeur de Tepacap)

Cette réouverture avant l’été est un soulagement car le directeur de Tepacap, Alain Heit a conscience que l’on revient de loin. "Au début du confinement j’ai eu peur de ne pas rouvrir cette année. Nous faisons quand même un tiers de notre chiffre d’affaire au printemps avec les scolaires, les séminaires. Et puis après, personne ne pouvait savoir à quelle sauce on allait être mangé".

Une trésorerie fragilisée

Le fonds de soutien Résistance a prêté 20.000 euros au parc Tepacap. "Cela va nous aider à entretenir la trésorerie et ainsi payer les frais fixes. Je suis ainsi plus serein même si je ne sais pas si les gens vont ressortir pour faire des activités. Il faut maintenant que l’état d’esprit des Français soit plus ouvert qu’aujourd’hui. N’oublions pas non plus que nous avons investi cette année entre 25.000 et 30.000 euros pour remplacer du matériel".

Un tourisme plus régional

Si les Lorrains hésitent davantage à partir loin en vacances, les sites régionaux espèrent en profiter. "Ce sera _un été différent_. Je pense que le public s’intéressera plus aux activités locales. Nous avons un rayon d’attraction de 150 à 200 km".

