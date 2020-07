La relance éco : en nord-Isère, le parc de loisirs Bois des lutins fait le plein

Ce matin dans la relance éco en Isère, nous recevons Thierry Franc, le président d'Adventure Group, qui gère le parc de loisirs nature le Bois des lutins. Situé en Nord-Isère, dans la forêt de Diémoz, le parc est né en 2019 et son gérant compte bien battre des records de fréquentation pour sa deuxième année d'exploitation, malgré la crise du coronavirus.

Bonjour Thierry Franc. Vous êtes le président d'Adventure Group, le gestionnaire du parc de loisirs le Bois des lutins, situé à Diémoz, dans le nord-Isère. Quels types d'activités peut-on faire dans ce parc ?

Thierry Franc : "Il s'agit d'un parc de loisirs sur le thème des lutins, dans un parc d'une dizaine d'hectares, dans un cadre naturel, verdoyant autour de trois étangs et on y trouve des tas d'activités comme des cabanes dans les arbres, des toboggans, des pistes de luge ou encore des sous-terrains... Il y en a pour tous les goûts."

Vous avez rouvert le parc début juin. Comment se passe la reprise ? Les visiteurs sont-ils au rendez-vous malgré le coronavirus ?

"Les retrouvailles avec nos visiteurs se passent très bien, le coronavirus n'a pas tellement modifié notre relation avec eux. On a pris un certain nombre de dispositions en adéquation avec le plan sanitaire dans le secteur du loisir et le public est au rendez-vous."

Avez-vous des chiffres sur la fréquentation du parc cette saison par rapport à l'année dernière ?

"On est assez proche du visitorat de l'année dernière. Le parc est récent puisqu'on a ouvert l'année dernière mais on est franchement très contents."

Le parc est situé en plein cœur de la forêt de Diémoz, en nord-Isère. - Gilles Reboisson

Le parc est situé en pleine nature, il y a de l'espace, est-ce ce qui attire les visiteurs en cette période post confinement ?

"Effectivement, nos visiteurs nous le disent, ils sont contents d'être dans la nature, dans des endroits où il y a de la place. Nos 10 hectares permettent de répartir le monde un peu partout mais il y a toujours des endroits plus concentrés alors on a revu les limites de flux sur les différents jeux et attractions."

Arrivez-vous facilement à vous adapter aux contraintes sanitaires ?

"Ce n'est jamais facile car notre ambition est de donner le plus de liberté possible à nos visiteurs, en toute sécurité. On a fait évoluer l'ergonomie de certaines attractions, on a des distributeurs de solution hydroalcoolique, une signalétique qui rappelle les règles sanitaires et distanciations sociales. Mais les distanciations sont naturellement respectées dans le parc, c'est pour cette raison que nous n'imposons pas le port du masque à nos visiteurs. Cependant, dans les lieux où il y a plus de contacts, comme dans la partie restauration, des vitres de plexiglas ont été installées pour marquer la distance tout en gardant le sourire de nos visiteurs qui est notre carburant."

De nombreux jeux et activités sont proposés aux enfants. - Gilles Reboisson

Pour venir au parc

Le Bois des lutins est ouvert de juillet à août tous les jours de 10h à 18h et en juin et septembre les mercredis de 13h30 à 18h et les week-ends de 10h à 18h. En octobre, le parc accueillera les visiteurs les week-ends des 03/04 et des 10/11 de 13h30 à 18h, puis tous les jours du 17 octobre au 1er novembre. La réservation se fait sur le site internet du parc. L'entrée à la journée est à 15 euros pour les 5-64 ans et à 8 euros pour les 2-4 ans et les plus de 65 ans.