La relance éco : enfin la réouverture du Ludolac et des piscines à Vesoul

Les petits comme les... grands vont enfin pouvoir refaire des gros "ploufs" dans les piscines municipales de la Communanuté d'Agglomération de Vesoul (Haute-Saône) ! Après trois mois et demi de fermeture imposée par le coronavirus : la réouverture des bassins est programmée pour ce vendredi 3 juillet. Il faudra malgré tout respecter le protocole sanitaire mis en place, dont la mesure phare est la capacité d'accueil (fréquentation maximale instantanée) limitée à 70% de la normale :

1.120 personnes au Ludolac , le Parc Aquatique extérieur de Vaivre-et-Montoille toujours très prisé chaque été,

, le Parc Aquatique extérieur de Vaivre-et-Montoille toujours très prisé chaque été, 140 à la Piscine des Canetons de Vesoul et 432 dans son bassin de plein air,

de Vesoul et 432 dans son bassin de plein air, 245 à la Piscine de Noidans-lès-Vesoul.

Ni réservation ni masque obligatoires

Cette limitation des entrées pourra, cependant, être réévaluée en fonction de l'évolution des normes gouvernementales : "à la baisse ou à la hausse, selon la reprise ou la disparation des cas de Covid, indique Bertrand Noirot, le Directeur des piscines municipales à Vesoul. Et si tout se passe bien, on pourrait par exemple _retrouver une capacité d'accueil maximale_, normale durant l'été". En attendant, cette limitation des entrées fixée à 70% "permet malgré tout aux baigneurs de venir sans avoir à réserver leurs billets en amont. Mais les jours de très forte fréquentation, nous serons obligés de bloquer temporairement les accès le temps de réguler le flux des départs/arrivées".

Pas de réservation obligatoire. Et pas non plus d'obligation de porter un masque au Ludolac et dans les autres piscines vésuliennes. Le port du masque est seulement préconisé "de l'entrée dans les établissements jusqu'aux douches -où les usagers doivent se savonner- parce qu'ensuite on est en extérieur, autour et dans les bassins où, de toutes façons, on ne peut pas se baigner avec un masque", précise Bertrand Noirot.

Au moins trois sessions quotidiennes de désinfection

Parmi les autres principales mesures du protocole sanitaire aquatique, hormis les traditionnels gestes barrière (distanciation, gel hydroalcoolique à l'entrée, distributeurs de savon à chaque point d'eau, etc.), il y aura les désinfections très régulières et renforcées des espaces par les agents municipaux : "au moins trois fois par jour avec des produits adaptés à la norme virucide EN 14476".

Dans le Grand Besançon, la Piscine de Chalezeule rouvre ses portes au public dès ce mercredi 1er juillet sur la base de deux sessions quotidiennes : de 10h30 à 13h30, puis à partir de 14h après la première désinfection des lieux de la journée. Mais contrairement aux piscines du bassin vésulien, la réservation en ligne est obligatoire à la Piscine de Chalezeule où la capacité maximale d'accueil est limitée à 2 x 600 personnes, le matin et l'après-midi.

