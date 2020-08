La relance eco : Harmonia Sacra maintient son festival d'été à Condé sur l'Escaut

Au programme pendant 3 jours, 6 spectacles de musique, théâtre, danse, mais aussi une dizaine d'activités dans le parc du château. Harmonia Sacra qui compte 200 membres, 2 salariés et de 2 à 20 musiciens en fonction des spectacles a décidé de maintenir ce festival, et de reporter en septembre le festival Embaroquement immédiat initialement prévu en mai à septembre

très vite toute l'équipe a préféré voir le verre à moitié plein, qu'à moitié vide en se disant on sait qu'on prend des risques, mais finalement on en prend toute l'année. Les fenêtres de tir qu'on aura, on va essayer de les prendre pour pouvoir être solidaire du milieu artistique mais aussi économique, Yannick Lemaire, directeur d'Harmonia Sacra

Un pari un peu audacieux mais pour un festival "Covid compatible" s'amuse le chef de cœur, avec une configuration des lieux qui permet une bonne distanciation sociale dans un château avec un parc, avec une jauge limitée à 90 spectateurs masqués.

La sauce a donc pris, et déjà 600 places ont été réservées, c'est mieux que l'année dernière

Pour embaroquement immédiat le prochain festival itinérant, Harmonia Sacra va utiliser son Opera Bus, une salle de spectacle installée dans un autobus. Un espace confiné donc mais qui n'est pas soumis aux normes du spectacle vivant mais à celles du matériel roulant, une des nombreuses incohérences de cette crise pour Yannick Lemaire qui attend avec impatience le plan de relance de la culture de Roselyne Bachelot.

Pouvoir remplir un train avec de la clim, qui n'est nettoyé qu'une fois par jour avec des gens qui bougent, et pas pouvoir remplir une salle de 100 personnes alors qu'on a tout le temps d'aérer, les gens ne parlent pas pendant les concerts ! il y a un peu deux poids deux mesures, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de cohérence, car il y a beaucoup de choses dans nos métiers où on pourrait avoir des solutions et travailler dans des meilleures conditions