La relance éco : l'artiste nancéien Eddy La Gooyatsh est reparti en tournée

Il est reparti sur les routes pour jouer sa musique et chanter ses chansons. L'artiste nancéien Eddy La Gooyatsh est en tournée : 7 dates dans le Sud Ouest de la France avant peut-être un retour à la normale à la rentrée.

La fin d'un silence de plus de quatre mois. Le chanteur nancéien Eddy La Gooyatsh a repris le chemin de la scène depuis le début du mois d'août : une mini tournée dans le Sud-Ouest avant peut-être un retour à la normale en septembre. Il se trouve en Gironde ce mardi. C'était une nécessité pour l'artiste qui joue sur scène depuis 30 ans.

C'est une phrase d'Emmanuel Macron en direction du monde de la culture qui a fait office d'étincelle :

On doit enfourcher le tigre."

"On a beaucoup réfléchi et mon tourneur m'a appelé en me disant : est ce qu'on ne prendrait pas notre président aux mots ? Est-ce qu'on essayerait pas de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude."

Rapidement, Eddy La Gooyatsh décide de partir en tournée, en milieu rural dans le sud-ouest, face à quelques dizaines de spectateurs, grâce à l'appui d'associations locales. Mais pour rester dans les clous sur les plans sanitaires et financiers, impossible de jouer comme d'habitude :

"Je joue devant des petits jauges, pas mal en extérieur. Financièrement, il était nécessaire que je sois tout seul. On ne pouvait pas emmener une équipe de musiciens, encore moins de techniciens. C'est jouable parce que mon éditrice habite dans le sud-ouest donc je vis chez elle. Il n'y a pas de frais d'hôtels, pas de transports parce que je me suis arrangé pour aller en vacances dans ce coin avant de venir."

Petit format

Une organisation minimaliste qui permet de gagner un peu d'argent mais évidemment de rattraper ce qui a été perdu pendant le confinement. C'est en tout cas une libération pour l'artiste nancéien :

"C'est génial de retrouver le concert. Depuis que j'ai commencé les concerts il y a 30 ans, il n'était jamais arrivé de ne pas en faire pendant aussi longtemps. C'est quand ça s'arrête qu'on se rend compte de la richesse que ça apporte."

Eddy la Gooyatsh qui attend la rentrée avec impatience, en espérant que les concerts prévus seront maintenus. Il a dû annuler ou reporter une quarantaine de dates depuis le printemps.

à lire aussi Eddy La Gooyatsh enfile son Pull Over

Ecoutez la relance éco tous les matin sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?