La relance éco : l'équipe du château de Maulnes s'est réinventée face au Covid

A la mi-temps de l'été, quel bilan tirez-vous de la fréquentation ?

On est plutôt satisfait. Bien sûr, on a nos deux mois de fermeture administrative qui plombent un peu la saison mais en juin et juillet, on a bien rattrapé notre retard. Les gens sont au rendez-vous, ils sont satisfaits de leur visite, donc on est plutôt très content.

Quels sont les événements prévus au mois d'août pour booster la fréquentation. Ce sont d'autres manières de visiter le château ?

On s'est réinventé pour proposer des choses qui soient "Covid-compatible". Et on commence notamment notre mois d'août, avec, le week-end prochain, du cinéma en plein air. La reine Margot le vendredi soir et La princesse de Montpensier le samedi soir. La reine Margot, avec la très belle Isabelle Adjani, qui a été tourné à Maulnes dans les années 90. Et La princesse de Montpensier avec Lambert Wilson, qui est notre voisin, est un film très intéressant aussi. Et puis ça parle des guerres de religion, donc c'est vraiment approprié au contexte du château. C'est en extérieur pour respecter les distanciations physique. L'écran sera contre le château et les gens dans le parc. Ils pourront même pique-niquer et commander des paniers pique-nique. Tout est prévu pour passer un bon moment.

Nous aurons aussi du théâtre les 14-15 août et 21-22 août; Et la nuit des étoiles le 12 août.

A travers ces événements, quel est votre objectif ? Renouveler les visiteurs ? Faire venir les gens plusieurs fois ?

Notre objectif, c'est de faire vivre le site, de faire des choses sympas. D'attirer aussi bien les gens qui ont l'habitude de venir à Maulnes que les gens qui ne sont jamais venu. D'ouvrir nos portes à tout public.