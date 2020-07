La Relance Eco : l'Ilot Z'enfants rouvre ses portes le 11 juillet à Châteauroux

Depuis quelques jours, Octave Dheilly, le patron del'Ilot Z'enfants à Châteauroux n'arrête pas : "Après l'hivernage, il y a beaucoup de travail ! Il faut regonfler les structures, tout nettoyer, les allées, les terrasses, les espaces verts, les haies... Y a du boulot!"

Le parc rouvrira le 11 juillet et compte sur les familles pour faire respecter la distanciation sociale. Même si Octave a bien conscience que ce sera difficile : "Avec des enfants, on sait bien que ce sera compliqué... Ce qui m'inquiète aussi c'est que bien souvent, ce sont les grands parents qui accompagnent les enfants, et avec le coronavirus, ca va pas être évident". Les structures seront quant à elle régulièrement désinfectées, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et du gel hydroalcoolique est à disposition un peu partout dans le parc.

Le parc a été crée en 2014 et ouvre habituellement de fin mars à septembre. Tributaire de la météo, il a connu plusieurs saisons difficiles. Alors l'épisode de la crise sanitaire n'arrange rien : "J'ai perdu 30.000 euros. On compte sur cette année mais on sait d'avance qu'il y aura moins de monde. J'espère juste que les clients vont jouer le jeu et venir!"

En attendant, le parc a revu ses investissements à la baisse : au lieu de 3 à 4 nouvelles structures chaque année, il n'en a acheté qu'une cette fois. "C'est un parcours d'obstacles gonflables ! Il fait 30 mètres ! C'est super"

L'entrée est à 9.50 euros; c'est gratuit pour les moins de 2 ans.