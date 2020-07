La relance éco : la brasserie Ragnar installe son bar dans les jardins de l'église Saint-Nicaise de Rouen

A priori, c'est le seul endroit à Rouen où vous pourrez boire un verre cet été à l'ombre d'un clocher, avec vue sur des vitraux classés et dans une ambiance viking. La brasserie Ragnar lancera ce mercredi son bar dans les jardins de l'église Saint-Nicaise de Rouen (Seine-Maritime). "Nous avons une capacité d'accueil d'une cinquantaine de personnes, explique Pierre-Marie Soulat, l'un des fondateurs de la brasserie. On y trouvera nos bières, des bières de confrères brasseurs, du cidre, des jus de fruits normands et des planches de produits locaux."

"Les Normands sont au rendez-vous"

Tout s'est fait très rapidement. Car ce bar éphémère (15 juillet - 15 septembre) n'était pas forcément prévu au départ : la brasserie s'est installée au printemps au Houlme, dans le nord de l'agglomération rouennaise. Mais le déconfinement pour cette jeune brasserie a été canon, et c'est un moyen de maintenir la pression. "On a brassé en mars mais on s'est retrouvé avec le Covid immédiatement, raconte Pierre-Marie Soulat. Donc on vend depuis seulement huit semaines, mais ça se passe très bien, les Normands sont au rendez-vous. On a dû vendre 30.000 bouteilles. Et on s'est dit : autant profiter de l'église pour faire découvrir nos bières cet été."

Car la brasserie Ragnar a déjà fait parler d'elle, et pas uniquement pour ses bières fabriquées selon des recettes inspirées des vikings. Ses fondateurs ont remporté, en décembre 2019, un appel à projets pour investir et transformer l'église Saint-Nicaise, désacralisée et abandonnée depuis plusieurs années. Le projet en question est d'installer dans l'édifice, dont la partie la plus ancienne date du XIVe siècle, la brasserie en elle-même, mais aussi un musée et un restaurant. Pour le moment, l'église est en travaux et interdite au public, mais Pierre-Marie Soulat nous a laissé rentrer pour prendre quelques photos.

D'ici 2023, l'église Saint-Nicaise devrait accueillir une brasserie, un musée ainsi qu'un restaurant. © Radio France - Thomas Schonheere

D'ici 2023, l'église Saint-Nicaise devrait accueillir une brasserie, un musée ainsi qu'un restaurant. © Radio France - Thomas Schonheere

Pierre-Marie Soulat, l'un des fondateurs de la brasserie Ragnar. © Radio France - Thomas Schonheere

L'église Saint-Nicaise de Rouen. © Radio France - Thomas Schonheere

Si tout se déroule comme prévu, l'église-brasserie devrait ouvrir en 2023.