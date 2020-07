La relance éco : la cathédrale d'Amiens et ses environs reprennent doucement vie après le confinement

De nouveau accessible depuis le déconfinement, la cathédrale d'Amiens renoue enfin cet été avec les visites guidées et le spectacle son et lumière Chroma. La fréquentation est satisfaisante, mais selon les commerçants du secteur rien de comparable aux années précédentes. Pour l'instant, en tous cas.

Privée de ses fidèles et de son public pendant tout le confinement, la cathédrale Notre-Dame d'Amient revient doucement mais surement à la vie ces dernières semaines. Les visiteurs sont de nouveau accueillis depuis le 11 mai, mais en début de vacances scolaire - en semaine, et sous une météo capricieuse - force est de constater qu'il n'y a pas énormément de monde."C'est superbe mais je trouve que l'on est pas très nombreux, assure Christophe, venu du Jura. C'est un site connu, donc les gens vont revenir assez rapidement je pense, il faut laisser du temps au temps."

Certains vacanciers, comme Christine et sa petite-fille, sont très heureux de se retrouver un peu seuls pour visiter. © Radio France - Hélène Fromenty

Malgré tout, certains y trouvent leur compte : plus de sécurité, plus de calme et une opportunité pour profiter du site et de ses œuvres.

D'autre optent pour les visites guidées de l'édifice qui ont repris début juillet, notamment via l'office de tourisme. Selon la directrice de l'organisme, la fréquentation est comparable aux années passées, avec des groupes qui oscillent entre 15 et 30 personnes en fonction des jours. "Ce qui reste en marge, c'est la clientèle étrangère, précise Cordula Riedle. Elle est là, mais moins que d'habitude."

Profiter de Chroma

Certains touristes restent jusqu'au soir pour assister à Chroma, le spectacle son et lumière projeté sur la façade de la cathédrale, depuis le 11 juillet et jusqu'au 30 septembre. Jusque-là, selon Amiens Métropole, il y a eu 3.000 spectateurs chaque soir, un chiffre similaire aux éditions précédentes.

Mais pour Isabelle Jacob, propriétaire d'un restaurant voisin, le constat est plus mitigé. _"_C'est en dents de scie. On a vu une vraie affluence le premier weekend, mais en semaine il y a beaucoup moins de monde."

Du côté des restaurateurs des environs, comme Isabelle Jacob, le bilan est plus contrasté. © Radio France - Hélène Fromenty

Alors qu'en temps normal, dans sa pizzeria Loïc Fournet observe un véritable "effet Chroma". "On voit la cathédrale depuis notre terrasse, alors dès que le nuit tombe, les gens reprennent un verre et reste pour voir le spectacle. C'est rigolo, ça anime un peu le quartier. Alors on attend que ça, que ça revienne à la normale..."