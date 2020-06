La relance éco : la chapelle de Ronchamp retrouve la lumière

15 mars - 9 juin. Cela faisaient presque trois mois que la chapelle de Ronchamp était fermée. Le site, classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2016, va pouvoir rouvrir ses portes ce mardi à partir de 10 heures. " Oui, le temps nous a paru très long. On est ravi de rouvrir nos portes à nos visiteurs. Tout le monde s'est confiné comme l'avait demandé le gouvernement ce qui ne nous a pas empêché de continuer à travailler sur nos projets, celui de la restauration de la chapelle notamment. Nous avons également profité de ce temps pour proposer des offres de découvertes virtuelles sur les réseaux sociaux. On a réalisé deux expositions virtuelles et proposé des jeux en ligne pour les enfants pour conserver le lien avec notre communauté pendant toute la période de fermeture", explique Morgane Blant-Boniou, la directrice de la colline qui gère le site.

Aucun visiteur depuis le 15 mars

La Chapelle de Ronchamp avait du fermer ses portes le 15 mars dernier lorsque l'épidémie commençait à sévir dans le pays. Depuis, c'était le grand vide au sommet de la colline. " Quand on est fermé pendant un mois, deux mois puis deux mois et demi complets, c'est autant de fréquentation qui descend. En avril et mai, c'était 0% de chiffre d'affaire et 100% de perte des visiteurs", indique la responsable du site impuissante face à une telle situation. En 2019 et à titre de comparaison, la chapelle de Ronchamp avait attiré 25 000 visiteurs entre le 1er mai et le 30 juin.

Cinquante visiteurs maximum et masque obligatoire

L'entreprise de gestion du site a du repenser l'accueil des visiteurs pour permettre cette réouverture. Il a fallu réaménager la chapelle pour libérer les flux. Les visiteurs devront aussi porter un masque et se désinfecter les mains grâce à du liquide hydroalcoolique mis à disposition. " On est obligé dans un premier temps de mettre une jauge en place avec un nombre limité de visiteurs en simultané sur le site. On a mis une jauge à cinquante personnes qui est pour nous une jauge de sécurité. C'est le nombre maximale de personnes présentes en même temps dans la chapelle en respectant les 4 mètres carré", indique Morgane Blant-Boniou. Les groupes étant pour l'instant limités à dix personnes, il n'y a encore pas eu de réservations pour des visites de masse. Mais les responsables de la chapelle reçoivent beaucoup d'appels ces derniers jours de personnes qui se renseignent sur la réouverture. Elles font part de leur envie et de leur motivation à l'idée de venir visiter l'oeuvre de le Corbusier.

Une opportunité pour les français de découvrir le site ?

Le site est habituellement fréquenté par environ 60% de visiteurs étrangers mais les frontières ne sont pas encore rouvertes. La fréquentation de la chapelle peut-elle en subir les conséquences ? Non, pas forcément si l'on en croit Morgane Blant-Boniou." Cette question de la fermeture des frontières est très présente évidemment mais pour autant, on essaye d'y voir une opportunité. On a l'impression qu'il y aura plus de français dans leur région cet été et que ça peut être aussi l'occasion, pour nous tous, de découvrir notre patrimoine. On a facilement une tendance à vouloir aller découvrir très loin alors que la France est belle, la Bourgogne Franche-Comté est magnifique. Ce sera aussi une opportunité, peut-être plus pour notre public, de venir redécouvrir le lieu", espère la directrice de la colline Notre Dame du Haut au sommet de laquelle ... l'horizon s'éclaircit enfin.