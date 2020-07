La relance éco : la Foire aux vins de Colmar planche sur 2021

C'est une "grande tristesse" et une "frustration", pour Christophe Crupi. Si la crise sanitaire n'était pas passée par là, le directeur des foires et salons au sein de Colmar Expo serait en ce moment dans la dernière ligne droite pour préparer la Foire aux vins de Colmar, l'événement qui rythme chaque année l'été alsacien. Mais il faudra attendre 2021 pour la voir reprendre vie.

Environ 40 millions d'euros de retombées économiques en moins

Cette Foire 2021, Christophe Crupi l'espère "encore plus forte et encore plus belle". Plusieurs concerts prévus cet été ont déjà été reprogrammés : Deep Purple, Angèle et Jean-Baptiste Guégan - le sosie vocal de Johnny Hallyday. D'autres devraient suivre. Signe très encourageant : environ 60% des personnes qui avaient des billets ont reporté leur billet à 2021.

L'annulation de la Foire aux vins 2020 est un coup dur économique. Transports, commerces, restauration, et flux d'affaires générés par la Foire : "Cela représente 40 millions d'euros de retombées en moins", précise Christophe Crupi. Ce sont des petites entreprises qui ne rempliront pas leur carnet de commande, ou encore des étudiants privés d'emploi cet été."

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?