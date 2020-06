"La Relance Éco" : la maison de George Sand à Nohant-Vic reprend vie après trois mois de fermeture

Après trois mois de fermeture à cause de l'épidémie de coronavirus, la maison de George Sand à Nohant-Vic s'apprête à accueillir à nouveau des visiteurs. Comme partout, il a fallu s'adapter et mettre en place des gestes barrières pour assurer la sécurité de tous, mais le public va pouvoir à nouveau admirer le domaine et la maison dès ce lundi 15 juin.

Gel hydroalcoolique à disposition, port du masque obligatoire et fléchage au sol. L'objectif est d'éviter au maximum que les gens se croisent. "D'abord, il y a l'exposition permanente des marionnettes", explique Caroline Boutrelle, du Centre des monuments nationaux en Berry. Cette visite est libre est gratuite, avec un circuit de circulation à sens unique.

La maison de George Sand à Nohant-Vic rouvre le 15 juin, avec l’application du protocole sanitaire. © Radio France - Emeline Ferry

Pour une visite guidée de la maison, il faut compter 8 euros, et là aussi, il y a eu quelques adaptations. Désormais, la visite démarre par l'entrée au sud du domaine et se termine par la porte de devant. Avant de démarrer, les guides pourront ainsi parler à leur auditoire sur le perron à l'extérieur. Une fois à l'intérieur, les visiteurs n'ont pas l'autorisation de toucher les objets, les rampes d'escalier et les poignées de portes sont désinfectées régulièrement. "Dans toutes les pièces, il est facile de circuler autour des tables en respectant les distances avec les autres personnes", poursuit Caroline Boutrelle.

Toutes les pièces sont accessibles, sauf le théâtre

Toutes les pièces sont accessibles, sauf le théâtre qui reste fermé car il est trop exigu pour accueillir les visiteurs. À l'étage, les chambres et les bureaux sont en enfilade. On peut donc circuler comme d'habitude, sans risque de croiser d'autres visiteurs.

Dans la boutique, des flèches ont été dessinées au sol pour indiquer le sens unique de circulation. Derrière la caisse, Myriam Dumas s'impatiente. "On est très heureuses et très heureux de rouvrir, d'accueillir à nouveau les gens qui viennent pour la maison et pour la librairie", explique la responsable de la boutique.

Contrairement à certains autres musées de la région qui ont ouvert très rapidement après le début du déconfinement, ici, le protocole de réouverture a pris un peu plus de temps, car la maison de George Sand dépend du Centre des monuments nationaux. Il a donc fallu obtenir toutes les autorisations des instances avant de pouvoir à nouveau accueillir du public.

Environ 35.000 visiteurs chaque année

Mais cela a aussi permis de limiter les conséquences économiques du confinement. "On a la chance d'appartenir à un réseau, donc on est peut-être moins impacté directement. Les grands monuments compensent pour les plus petits. Alors on espère faire une belle saison", sourit Myriam Dumas. La maison de George Sand accueille environ 35.000 visiteurs chaque année. Cette saison, ce sera forcément moins, à cause des trois mois de fermeture. "Ce sera une année particulière, dans la mesure où le nombre d'étrangers sera moins important. La grande inconnue, c'est le comportement des Français. Est-ce qu'ils voudront quand même bouger, venir dans les monuments ? On a quand même déjà quelques réservations", ajoute Caroline Boutrelle.

Pour les visites guidées, il faut réserver à l'avance au 02.54.31.06.04 (horaires : 10h15-11h15 / 14H30-15h15-16h-16h45. Toutes les informations sont sur le site du domaine.

Les autres monuments nationaux en Berry rouvrent aussi leurs portes ce lundi 15 juin : c'est le cas du palais Jacques Coeur à Bourges et du château de Bouges. En revanche, la crypte et la tour de la cathédrale de Bourges restent fermées pour l'instant.