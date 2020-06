"La relance éco" : la région Normandie a dévoilé son plan de soutien aux librairies

Quel avenir pour les librairies et les cinémas, après deux mois de fermeture à cause de la pandémie ? Pour passer ce cap difficile, la région Normandie a lancé il y a plusieurs semaines un fonds de soutien de deux millions d'euros. Ces deux millions prévus par la région, c'est pour aider aider les librairies mais aussi les cinémas, les salles de spectacle et tous les professionnels du monde de la culture. Le plan d'aide aux librairies, lui, a été dévoilé ce jeudi dans une librairie à Évreux.

"Il est complémentaire avec celui du gouvernement", explique Catherine Morin-Desailly. La sénatrice de la Seine-Maritime et conseillère régionale de Normandie l'assure : "Ce plan vient accompagner cette fermeture obligatoire et les reports des manifestations cinématographiques et littéraires, il vient soutenir dans la perte de recettes d'exploitation. L'intervention de la région pourra aller jusqu'à 80% du montant des charges fixes de la structure."

100 librairies pourraient en bénéficier

"Ce plan aidera pour la nécessité d'équiper ces lieux pour recevoir le public, tout ce qui concerne les mesures sanitaires", explique encore la sénatrice, "et bien entendu, on a continué à verser les subventions en dépit de manifestations non tenues, le coût du report pourra aussi être pris en charge et ce ne sont pas moins de 100 librairies en Normandie qui pourront être aidées."

L'élue n'a pas eu vent de librairies menacées par le dépôt de bilan :"On est très attentifs à de potentielles fermetures pour agir au plus vite, nous avons élaboré ce dispositif d'aide avec l'association des librairies de Normandie, donc tout a été construit avec eux pour répondre au plus près de la demande !"

Et tout simplement, pour aider les libraires indépendants : achetez des livres et lisez, recommande Catherine Morin-Desailly.

