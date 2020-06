La relance éco : la rénovation du musée de Guéret reprend avec un peu de retard

Les travaux ont repris en mai au musée d'art et d'archéologie de Guéret. Le chantier débuté il y a un an a pris du retard à cause du confinement. En attendant la réouverture possible début 2022, les salariés font vivre le musée hors les murs.