"La relance éco" : la réouverture du parc animalier de Zoodyssée dans les Deux-Sèvres

Après un peu plus de deux mois de fermeture, Zoodyssée retrouve ses visiteurs. Le parc animalier de la forêt de Chizé rouvre ce mercredi 20 mai avec l'accord de la préfecture des Deux-Sèvres.

Tout est prêt pour accueillir le public, les règles sanitaires sont en place avec une désinfection des lieux de passages (accueil, boutique...) et des sanitaires, un circuit de visite aménagé pour une circulation à sens unique. "On ne pourra pas caresser les animaux à la mini-ferme, se rassembler à plus de dix personnes. L'espace restauration est fermé", précise Séverine Vachon, élue au département des Deux-Sèvres chargée de l'environnement.

Il faudra aussi patienter un peu pour retrouver certaines animations comme la calèche.

Quatre rennes sont arrivés

Il n'y a pas que les deux ours Kiwi et Dominique arrivés l'an dernier à observer. Des animaux sont nés pendant le confinement comme un bébé bison.

Des rennes sont également arrivés dans la zone montagne qui a continué à être aménagée même si les travaux ont pris un peu de retard avec le confinement. "Quatre rennes qui viennent du parc de Sainte-Croix en Moselle et d'autres de Belgique", précise Séverine Vachon. Il y a aussi de nouveaux jeux dans la zone ferme mais ils ne seront pas ouverts tout de suite, sans doute pendant l'été.

On a une carte à jouer

"On a une carte à jouer, à Zoodyssée et plus généralement dans les Deux-Sèvres. Le tourisme vert, il est pour nous", lance l'élue du Département. "A nous de jouer cette carte de proximité pour les Deux-Sévriens, de nature pour ceux qui viennent d'un peu plus loin", poursuit-elle. Le parc de la foret de Chizé a accueilli 61.000 visiteurs l'an dernier.

