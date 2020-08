La relance éco : en Lorraine, le camping-car superstar de l'été 2020

"La crise du coronavirus a eu un effet d'accélérateur. Ceux qui avaient un projet se sont empressés de le réaliser" constate Christophe Lespinasse qui a vu les ventes et les locations progresser depuis la reprise d'activité. Une divine surprise pour le jeune responsable commercial après des mois de fermeture pour cause de confinement.

A côté de la clientèle habituelle, en majorité des retraités, de plus en plus de primo-accédants jeunes à la recherche d'autres modes d'hébergement et de déplacement. "Le camping-car est un cocon sur roues sécurisant et isolant, comme chez-soi" poursuit Christophe Lespinasse. Idéal en période d'épidémie.

La location enregistre des records, un premier pas vers l'achat ultérieur. Le prix ne semble pas rebuter les futurs acquéreurs. Pourtant il faut compter de 43 à 110 000 euros pour un camping-car neuf et de 25 à 100 000 euros pour un véhicule d'occasion. 65% du parc de la concession CLC est constitué de ces camping-car de 2eme ou de 3eme main.