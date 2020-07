La relance éco : le camping des Lacs fait le plein à Pierre-Percée

On l'appelle "M.Covid". Un titre auquel Jean-Marie Cardenas répond volontiers. Cette année, le gardien du camping des Lacs de Pierre Percée a une nouvelle mission : faire appliquer le protocole sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus. Et cela commence tôt le matin avec le nettoyage et la désinfection de tous les espaces ouverts au public, notamment les terrasses et la piscine. "On la ferme pendant 1 heure, 3 fois par jour, pour la désinfecter", détaille le référent Covid. "Ce n'est pas forcément plus de travail, juste une nouvelle organisation".

Pour répondre à ces nouveaux besoins, l'équipe d'entretien a été renforcée : "Nous avons embauché 5 personnes contre 3 d'habitude", confirme le directeur du camping Jean-Philippe Vilmain. Au total, ce sont 14 saisonniers qui ont été recrutés pour la saison. Le port du masque est obligatoire dans le restaurant et lors des animations en intérieur. Pour le reste, les vacanciers sont priés d'adopter les gestes barrières. "Hier par exemple, on avait un tournoi de pétanque, chacun gardait sa distance de sécurité et il y avait du gel hydroalcoolique à disposition", raconte le gérant.

Le camping est déjà complet pour tous les week-ends de l'été © Radio France - Angeline Demuynck

Des touristes venus du Grand Est

Des mesures convaincantes à en croire le carnet de réservation du camping. "On est très surpris par la fréquentation, ce week-end on était complet avec 830 personnes sur le site", se félicite Jean-Philippe Vilmain. Pour la saison juillet-août, on a un taux de remplissage de 100% sur le locatif et de 80 à 90% sur les emplacements de camping". Un véritable soulagement pour celui qui rongeait son frein depuis le mois de mars.

Mais cette année reste particulière. "On a beaucoup de locaux" constate t-il. Sur les plaques d'immatriculation, les 67 (Bas-Rhin)) et les 54 (Meurthe-et-Moselle) dominent largement. Michaël, venu de Pompey s'explique : "je pense que c'est important de soutenir le tourisme local." Les étrangers ont visiblement eu la même réflexion : ils sont à peine 10% cette année contre 40% habituellement.