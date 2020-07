La relance éco : le cinéma d'Audincourt retrouve ses spectateurs

Le lundi 22 juin, les salles obscures pouvaient de nouveau accueillir des spectateurs. Un mois plus tard, ils sont de plus en plus nombreux à retourner au cinéma. Comme au Mégarama d'Audincourt, qui voit sa fréquentation doubler de semaines en semaines. Son gérant, Christian Bouchu, s'en réjouit : "le démarrage a été laborieux, mais depuis trois semaines, c'est de mieux en mieux. La progression est spectaculaire, les gens ont envie de retourner au cinéma".

Étonnamment, ce sont les personnages âgées qui sont revenues en premier. "Les premières séances de l'après-midi, les seniors étaient pratiquement tous au rendez-vous". Au fil des jours, les spectateurs rassurés sont eux aussi revenus en soirée.

Une évolution encourageante certes, mais il reste cependant un problème : les films américains manquent à l'appel. "Nous ne pouvons enregistrer nos entrées qu'avec des films français". L'importation des films américains étant bloquée à cause de la situation sanitaire, pas de blockbusters cet été. "L'année dernière à la même époque nous avions le Roi Lion. Cette année, rien" regrette Christian Bouchu.

Le film "Tenet" de Christopher Nolan est reporté, tout comme Mulan - qui devait sortir en mars - ou James Bond, prévu désormais en novembre. Un véritable manque à gagner pour le gérant du cinéma : "Aucun film français n'est capable d'autant attitrer les foules, surtout l'été. Mais on va bricoler et se débrouiller!"

Le cinéma prévoit en effet des soirées à thème (musicale, épouvante....) pour attirer de nouveau son public, avec aussi des films déjà diffusés. "La semaine dernière on a projeté Titanic. Les gens ont envie de retrouver une toile blanche, de revivre des émotions..."

Bien sûr, impossible de rattraper les trois mois de perte. Mais les sorties décalées à l'automne apporteront surement leur lot de spectateurs. En attendant, les amateurs des salles obscures pourront s'y installer en respectant les mesures sanitaires : "_jusqu'à son siège, on garde le masque_. Une fois assis, on peut l'enlever...ou le garder si on en a envie ! Et s'il faut se lever, on le remet".

De même, le Mégarama d'Audincourt comme tous les cinémas de France pratiquent "la distanciation entre spectacteurs" : un siège d'écart entre chaque groupe de personnes qui ne sont pas de la même famille.

