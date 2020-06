La relance éco : le cinéma le Sémaphore à Nîmes prépare sa réouverture

Ça fait plus de 3 mois que les cinéphiles attendent de pouvoir retourner dans leur cinéma préféré. Ils devront encore patienter une semaine puisque c'est le 22 juin que les salles les accueilleront à nouveau. A Nîmes, le directeur du cinéma d'art et essai le Sémaphore attend cette réouverture avec impatience. Même si les 15 salariés ont pu bénéficier du chômage partiel pendant la fermeture, la situation est loin d'être idyllique. "Au niveau de l'équipe, il n'y a pas eu de problème majeur confie le directeur Jean-Sylvain Minsen, quant au cinéma, dans la mesure où il n'y a pas d'entrées, les caisses sont archi vides. La crainte, quand on va redémarrer c'est que les gens à qui on doit de l'argent, les fournisseurs, les distributeurs, les loyers, ils vont taper à la porte et dire coucou ! Économiquement, ça va être très compliqué pour le Sémaphore".

"On ne pourra pas bénéficier de l'effet "Festival de Cannes"

Toutes les mesures sanitaires seront prises bien sûr pour permettre d'accueillir à nouveau le public dans les salles. "Une personne avec un fauteuil à droite, un fauteuil à gauche de disponible, si on est en couple ou en famille, on peut s'asseoir côte à côte mais toujours avec les fauteuils disponibles à droite et à gauche, les spectateurs peuvent comprendre. Ils connaissent ces règles sanitaires." Le problème n'est pas là. La question, c'est comment attirer le public. "La machine s'est complètement arrêtée pendant 3 mois. L'envie de cinéma vient aussi de l'envie de découvrir des films. On va repartir avec les films qui étaient à l'affiche au mois de mars car il y en a très peu qui sortent. Ce n'est pas une bonne période parce qu'on n'a pas les locomotives cannoises qui nous font habituellement traverser l'été. Un cinéma d'art et d'essai, c'est la programmation, l'accueil, les animations, les films, la cafétéria, tout ça, c'est à l'arrêt . Mais en même temps, c'est un pari intéressant parce qu'on va être à peu près les seuls à pouvoir proposer une offre culturelle sur la ville de Nîmes. Le festival d'Avignon et les rencontres photos d'Arles sont annulées, les concerts dans les arènes n'ont pas lieu. Il va peut-être y avoir un manque de culture qui va faire que les gens vont revenir au cinéma."

Des horaires d'été

Jean-Sylvain Minsen se donne jusqu'à la mi-juillet pour y voir plus clair. En attendant, le cinéma rouvre le 22 juin, la cafétéria aussi. Avec des horaires d'été (15h, 17h, 19h, 21h) et décalés pour aérer les lieux. A l'affiche donc, les films sortis en mars et la version restaurée d'Elephant Man de David Lynch. Prévu également, le nouveau film de François Ozon, "Eté 85" qui sortira en salle le 15 juillet.