La relance éco : le cinéma version drive-in cet été dans les Pyrénées-Orientales

Alors que les salles de cinéma rouvriront leurs portes la semaine prochaine, Clap-ciné va proposer dès le mois prochain des séances de drive-in à Leucate-Barcarès et Canet-en-Roussillon pour attirer un maximum de spectateurs.

Après trois mois de confinement, il sera bientôt possible de se refaire une toile. Les cinémas français pourront à nouveau accueillir du public à partir de lundi prochain. Dans les Pyrénées-Orientales, les salles Clap-ciné ont néanmoins décidé d’attendre quelques jours supplémentaires. À Canet-en-Roussillon et Leucate-Barcarès, on ne projettera des films qu’a partir du vendredi 26 juin.

"On a considéré que c’était plus pertinent économiquement de rouvrir à la veille d’un week-end, ça fait moins de charges à payer d’autant qu’il n’y a pas de grosses productions à l’affiche, explique Jérôme Quaretti, l’un des deux cogérants de Clap-ciné. Nous sommes des cinémas implantés dans villes de taille moyenne. Si nous étions à Montpellier ou Toulouse, nous aurions rouvert dès lundi."

Une offre "complémentaire et singulière"

Concernant les règles sanitaires, Jérôme Quaretti et son associé ont décidé d’aller plus loin que la réglementation nationale. "La priorité c’est la sécurité et la santé. Il faut que les spectateurs se sentent rassurés dans nos salles. Nous aurons donc deux fauteuils vacants entre les groupes de spectateurs. Nous allons diviser par trois au lieu de deux la capacité de nos cinémas. »

Par ailleurs, et c’est une première depuis plusieurs années, Clap-ciné proposera dès le mois de juillet des séances drive-in à proximité des cinémas de Canet-en-Roussillon et Leaucate/Barcarès : des films à voir en restant dans sa voiture. "Ça sera une offre complémentaire et singulière. Ça correspond à un imaginaire. Il y aura des films liés à l’automobile comme le Mans 66, les Blues Brothers ou Mad Max Fury Road mais aussi des films du moment."

L'interview de Jérôme Quaretti est à réécouter ici.