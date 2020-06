C'est l'une des dates culturelles incontournable de l'été dans la Loire. Le Foreztival 2020 n'aura pas lieu et sa directrice se projette sur les mois à venir qui mèneront à une 16e édition encore hypothétique.

La relance éco : annulé à cause du coronavirus, le Foreztival tourné vers 2021

L’été rime souvent avec festivals de théâtre et de musiques mais cette année les scènes seront bien vides. La culture paye le prix fort de la crise du coronavirus et les structures avancent sur des œufs. Exemple du Foreztival de Trelins avec Laure Pardon, la directrice du festival et spécialiste de l’organisation de concerts. Elle explique à France Bleu que l'annulation de l'édition 2020 du Foreztival représente un manque à gagner de 100 000 euros pour sa structure. Aujourd'hui, l'objectif est de sauver à tout prix l'édition 2021, sans marge de manœuvre, dans le cadre d'un budget déjà serré. Pour Laure Pardon, la situation des intermittents également inquiétante (environ 35 d'entre eux gravite chaque année autour du festival).