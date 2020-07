"La relance éco" : le musée archéologique d'Argentomagus fête ses 30 ans

C'est une drôle de période pour fêter un anniversaire. Mais à Saint-Marcel, les 30 ans du musée archéologique d'Argentomagus sont célébrés avec le sourire. Certes, il y a eu deux mois de fermeture au public à cause du confinement. La fréquentation ne sera pas aussi bonne que les 11 000 visiteurs de 2019. Mais les touristes sont de retour depuis le 13 mai sur le site de Saint-Marcel. "Sur la seule journée du 13 juillet, on a eu 100 visiteurs", indique Philippe Riffaud-Longuespé, directeur du musée.

Un retour des touristes au musée et sur le site archéologique

Ce sont des touristes français pour la plupart. "On est venu pour faire découvrir aux enfants la Préhistoire. Comment on vivait à l'époque, comment on se chauffait, comment on se faisait à manger. On voit les différents outils utilisés. J'aime beaucoup ce musée, c'est très explicatif", se félicitent Ingrid et son fils Steve, venus de Vendée.

Le parcours de visite dans le musée d'Argentomagus est impressionnant. C'est un site qui vaut vraiment le détour © Radio France - Jérôme Collin

Une exposition pour fêter les 30 ans

Pour marquer le coup, le musée propose une exposition au fil du parcours de visite pour revenir sur les 30 dernières années. "On a des fragments de colonnes, de chapiteaux, on a des céramiques, des objets de la vie quotidienne et puis quelques monnaies. On a sorti ces pièces de collections de la réserve. On a aussi dans le livre d'or des dessins laissés par Tignous et Cabu quand ils étaient venus au musée. C'est une façon de leur rendre hommage", souligne Philippe Riffaud-Longuespé.

Le directeur se veut positif pour l'avenir du site. "Dans l'Antiquité romaine, à 30 ans, vous étiez un adolescent. Ça veut dire qu'on est encore jeune, on a encore du chemin devant nous. Tant mieux !", sourit Philippe Riffaud-Longuespé, bien conscient de l'importance du musée et du site archéologique. "Pour le bassin d'Argenton-sur-Creuse, celui de Châteauroux, pour le département de l'Indre, pour la région Centre-Val de Loire, c'est un site majeur. C'est un site archéologique de référence qui a aussi une renommée nationale", ajoute-t-il.