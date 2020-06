"La relance éco" : le Centre d'art et du paysage va pouvoir "redonner une visibilité aux artistes"

Dans un monde de la culture très impacté par l'épidémie de coronavirus Covid-19, les musées sont les premiers à pouvoir reprendre une activité. A l'instar du Centre international d'art et du paysage sur l'île de Vassivière, sujet de notre chronique "la relance éco" ce mercredi sur France Bleu Limousin. Il a rouvert ses portes le 2 juin dernier. Uniquement sur réservation en semaine. Pas besoin de prévenir le week-end mais les horaires sont limités, de 14h à 18h. "On espère, avec le beau temps, avoir un peu plus de monde qui revient pour découvrir ou se réapproprier ces espaces" espère Claire Graeffy, en charge de la communication du centre.

L'expo "Formule du Temps" d'Angelika Markul est prolongée

L'exposition "Formule du Temps" d'Angelika Markul ayant eu très peu de visibilité en raison de la fermeture, elle est prolongée jusqu'en novembre. Une réflexion, en vidéos, sculptures et capsules sonores, sur la nature et le temps qui passe. Jules est venu de Dordogne pour en profiter. "J'avais vraiment envie de la voir. Ça fait plaisir de revoir l'île et cette ambiance si particulière. De rencontrer l'art mais au milieu de la nature. C'est moins sanctuarisé que dans les grandes villes ou dans les grands centres. on retrouve des choses un peu plus vraies" apprécie t-il.

FORMULE DU TEMPS, Angelika Markul, exposition au Centre international d'art et du paysage, 2020. - © Marc Domage

Sachant que la soixantaine de sculptures sur bois sont évidemment toujours visibles en extérieur, et gratuitement. En revanche, il va falloir patienter un peu pour l'événementiel prévient Claire Graeffy :"Les rencontres avec les artistes. Les visites plus atypiques du site, par exemple en canoë. Des visites du bois un peu décalées avec avec par exemple des personnes qui travaillent sur la méditation de pleine conscience. On est en train de reprogrammer toutes ces dates pour s'adapter au contexte. Mais il y aura beaucoup de choses à faire en juillet et en août".

Toute la production d'exposition nous demande d'aller chercher de l'argent

Un Centre international d'art et du paysage qui bien que conventionné a besoin du public pour continuer à soutenir les artistes et leurs œuvres. "On a une certaine assise puisqu'on est Centre d'Art d’intérêt national et donc on travaille avec des subventions publiques. Mais elles représentent uniquement une part de fonctionnement. Toute la production d'exposition nous demande d'aller chercher de l'argent. Il y a un travail à reprendre là dessus" précise Claire Graeffy. Cette réouverture va aussi et surtout permettre au centre de retrouver son public et donc ce qui fait sa vocation. Donner une visibilité aux artistes.