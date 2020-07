La relance éco : le musée d'art urbain de Neuf-Brisach retrouve progressivement ses visiteurs

Le musée d'art urbain de Neuf-Brisach reprend des couleurs. Après le confinement et la crise du coronavirus, le nombre d'entrées a retrouvé sa vitesse de croisière cet été. Depuis la réouverture le 16 mai, une soixantaine de personnes par jour déambulent dans les pièces, pour admirer les murs peints par les meilleures artistes internationaux d'art urbain. Les visiteurs sont aussi deux fois plus nombreux le week-end.

Les Allemands reviennent aussi peu à peu et c'est une bonne chose pour les responsables du musée. Ce sont surtout des personnes venues d'Alsace qui viennent découvrir ou redécouvrir les lieux. Il y a aussi les touristes de passage dans la région.

Le musée ne vit que par les entrées , mais aussi les partenaires privés et les collectivités. Pendant le confinement, les visites scolaires ont été arrêtées et le Mausa a enregistré des pertes allant jusqu'à 50.000 euros.Les temps ont été difficiles, mais le musée a enregistré de nombreux soutiens de la part de ses sponsors privés et la communauté de communes. Le conseil départemental du Haut-Rhin a aussi débloqué une aide précieuse, pour amortir le choc.

Le musée fête cette année ses deux ans d'existence, dans un contexte particulier. Pour les visites, le masque est obligatoire. Les visiteurs peuvent déambuler tranquillement dans les 1.500 mètres carrés des remparts de Vauban. Ils peuvent s'évader, en admirant les fresques très colorées, des 25 artistes qui ont pris leurs quartiers dans ce lieu unique, au fil des mois.

