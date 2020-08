La relance éco : le musée Somme 1916 d'Albert renoue avec ses visiteurs

La relance éco nous emmène six pieds sous terre, dans les galeries du musée Somme 1916 à Albert. Ce lieu propose une plongée au cœur des champs de bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Il a rouvert le 11 juillet et la reprise est plutôt satisfaisante après le confinement. Thierry Gourlin, le président du musée Somme 1916 a répondu aux questions de France Bleu Picardie.

Vous aviez l'autorisation de rouvrir début juin. Pourquoi n'avoir rouvert que le 11 juillet ?

"J'étais un peu pessimiste, j'avais peur de n'avoir personne. Nous avons eu un conseil d'administration, le date a été fixée au 11 juillet. Je m'étais fixé un minimum de 40 à 45 visiteurs par jour. Et finalement, nous sommes à plus de 100 visiteurs quotidiens. Un mois de juillet classique, nous sommes plutôt autour de 300 personnes par jour. Mais c'est encourageant, ça nous permet tout de même de faire de la trésorerie. Nous recevons beaucoup moins d'anglo-saxons que d'habitude, mais les Belges et les Hollandais sont bien présents cet été."

Cette crise sanitaire vous a contraint à mettre en place des mesures particulières au sein du musée ?

"Nous avons de la chance, notre musée n'a qu'un seul sens de circulation. On entre à l’accueil, on emprunte un souterrain et on ressort 250 mètres plus loin : il n'y a pas de croisement. C'est l'un de nos avantages. en revanche, il faut nettoyer les vitrines beaucoup plus régulièrement, trois à quatre fois par jour : les enfants ont tendance à y poser les mains."

Qu'attendez-vous des semaines et des mois à venir ?

"Le mois de septembre sera décisif : c'est en général là que reprennent tous les voyages scolaires. Nous avons déjà des réservations. Si jamais il est interdit de voyager dans les bus pour visiter des lieux de mémoire, ce sera la catastrophe pour nous. Tout dépendra de l'évolution de l'épidémie de coronavirus."

